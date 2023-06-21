拥有现代、起亚和捷恩斯汽车品牌的现代汽车集团正在进一步收紧电动化路线。正如韩国集团在其“CEO Investor Day 2023”上宣布的那样，到 2030 年纯电动汽车的年销量目标将提高到 200 万辆。

这比集团去年战略计划中宣布的每年多出 130,000 辆 BEV 。新战略“现代汽车之道”设想在未来十年内总投资为 109.4 万亿韩元（约合 775 亿欧元）。其中，35.8 万亿韩元（约合 254 亿欧元）将投资于电气化。其中 9.5 万亿韩元（67 亿欧元）专门用于电池开发，其余资金用于开发新的电动汽车平台和提高电动汽车的生产能力。

第二代BEV平台为集成模块化架构（IMA），未来将取代目前的Electric-Global Modular Platform（E-GMP）。到 2030 年，IMA 将用于该集团的 13 款新电动车型。IMA 不仅会对底盘进行标准化，还会对电机和采用 cell-to-pack 技术的电池系统进行标准化。这应该会显着增加规模经济并降低复杂性（从而降低开发成本）。

基于IMA架构将衍生出两个整车平台：面向“全细分市场”的电动乘用车eM和面向特种车辆（Purpose-Built-Vehicles，简称PBV）的eS。这两个平台都将利用 IMA 的电机和电池套件。

部分得益于新平台，现代汽车的目标是到 2030 年电动汽车的利润率超过 10%。生产也将在实现这些目标方面发挥重要作用。这家韩国公司还宣布“扩大电动汽车生产和优化产能”。这不仅要通过建设新的电动汽车工厂（如在蔚山）来实现，还要“通过使用现有的内燃机工厂来降低成本和时间”。根据市场需求，更多的内燃线将被转换为电动汽车。在“预计未来将显着增长并需要本地化”的地区，将建造电池电动汽车工厂——例如在美国佐治亚州。

与其他汽车制造商一样，电池价值链也越来越成为战略家关注的焦点。现代既要稳定采购电池材料，又要加强自身发展。新闻稿中尚不清楚这在多大程度上涉及电池单元的开发或电池到电池组或电池到底盘方法的电池系统优化。不过，可以明确的是，除了三元电池外，这家韩国公司还宣布计划在未来提供磷酸铁锂电池。超过 100 万亿韩元的总投资包括电池电动汽车以及对自动驾驶、氢能、机器人技术和先进空中交通 (AAM) 等未来业务的投资。