近日，支付和和证券市场基础设施解决方案提供商Montran宣布与危地马拉技术清算服务和电子转账公司Imágenes Computarizadas de Guatemala, S.A.（ICG）建立即时支付战略合作伙伴关系。 该合作联盟将重点部署Montran的即时支付系统（IPS）、多租户即时支付平台（IPP）和反欺诈解决方案，标志着该地区金融技术格局的重大发展。

Montran多租户即时支付平台（IPP）将提供一个可扩展的快速部署解决方案，使危地马拉20多家银行以最无缝、最高效的方式使用即时支付，为银行带来即时投资回报。

ICG总经理Erhard Schafer评论道：“这标志着金融解决方案的新时代，也是危地马拉支付行业的一个重要转折点。 Montran的解决方案以其先进的技术、安全性、稳定性和效率而闻名。 他们的实施使ICG能够颠覆支付格局，彻底改变我们的产品并增强客户体验。”

Montran拉美区总经理José Escobar也表达了这种观点，他强调了这种伙伴关系的变革性影响。 “我们的先进解决方案将实现无缝即时支付处理，降低复杂性，提高运营效率。 加上积极主动的欺诈检测和预防，银行、企业和消费者将拥有一个安全、值得信赖的即时支付环境。”

Montran和ICG旨在优化即时交易能力，提高运营灵活性，并加强安全措施，为危地马拉各地的客户提供无缝、安全和高效的即时支付体验。

Escobar补充道：“随着我们开始实施Montran的即时支付解决方案，我们渴望见证这一合作伙伴关系的变革潜力。 此次合作对Montran和ICG来说都是一个充满希望的发展轨迹。”