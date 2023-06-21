时间进入到下半年，一个非常关键的时间段，在这半年到明年初的时间里，是传统的消费旺季。对于大宗消费的汽车厂家来说，也是时候推出新车来争夺市场了。随着市场的成熟，新能源车的发布和出新呈现出加速的迹象，我们盘点了一些主要的代表车型，让大家一窥市场的走向：

比亚迪宋PLUS冠军版

比亚迪海洋网重磅冠军车型——宋PLUS冠军版正式上市，其中宋PLUS DM-i冠军版共4款车型，售价15.98万元-18.98万元，宋PLUS EV冠军版共4款车型，售价16.98万元-20.98万元。宋PLUS冠军版带来实力进阶，其中宋PLUS DM-i冠军版纯电续航提升至110公里和150公里（NEDC工况），亏电油耗仅4.5L/100KM，综合续航达1250公里。宋PLUS EV冠军版续航里程升级为520公里和605公里（CLTC工况），搭载八合一电驱动系统及宽温域热泵系统，百公里电耗最低仅13.86kWh，30分钟可从30%充电至80%。更长续航，更低能耗，覆盖了更多用车场景，让用户全程用车无忧。

宋PLUS冠军版延续了比亚迪注重安全的优秀基因，采用超安全刀片电池，搭载DiPilot智能驾驶辅助系统，360°高清透明全景影像系统，及APA全自动泊车，实现了从硬件到软件、从被动到主动的安全覆盖，全方位呵护用户安全。同时搭载DiLink智能网联系统、一体式超感座椅、双15W手机无线充电等丰富配置，特别值得一提的是，宋PLUS DM-i冠军版150公里车型标配FSD频率可变阻尼减振器，带来更高品质乘坐体验；同时150公里车型VTOL移动电站最大放电功率达6kW，让用户体验全面进阶。

上汽荣威D7

上汽荣威带来全新中高端纯电轿车荣威D7，作为搭载上汽集团领先的星云纯电专属系统平台，全系序列D家族首款车辆的亮相，拉开了荣威品牌新能源征程序幕，象征着荣威品牌新能源战略转型。

动力方面，上汽荣威D7采用星云纯电平台豪华后驱架构设计，VGA六合一电机，其中，高功版本的最大输出功率为155千瓦，低功版最大输出功率为145千瓦。续航方面，上汽荣威D7提供两种容量电池组，CLTC工况下综合续航里程为510公里和610公里。

别克E4 GS

上汽通用别克ELECTRA E4正式上市，推出包括GS版本在内的4款车型，并提供2种续航里程选择，售价18.99万元-25.99万元。据了解，新车基于奥特能电动车平台打造，CLTC工况最大续航里程为620km。智能化配置方面，新车全系标配iKey手机钥匙、Apple CarPlay无线映射、手机无线充电功能，便捷性进一步升级。

动力系统部分，新车标准续航版配备65kWh容量电池，电耗最低至13.4kWh/100km，CLTC工况续航里程达到530km；GS长续航四驱版采用前永磁同步、后感应异步的电机布局，车辆0-100km/h加速成绩6.2秒，CLTC工况续航里程620km。

智能驾驶领域，全系标配eCruise智能辅助驾驶系统，提供FSRACC全速域自适应巡航、HOLCA智能车道居中辅助等丰富实用功能。GS长续航四驱版车型还可选装全新一代SUPER CRUISE超级辅助驾驶系统。

蔚来ET5旅行版

蔚来ET5旅行版正式上市，新车共推出2款配置车型，售价区间为29.80-35.60万元。采用电池租用方案，则需22.80万元，电池月费则为980/1680元每月。外观上，整车延续了蔚来家族的极简风格。按照规划，中国市场最先从6月16日开始发布和交付，挪威、瑞典、德国、荷兰、丹麦也将随后开启交付。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为4790/1960/1499mm，轴距为2888mm。另外其还提供5种轮圈样式的选择，轮圈尺寸分别为19英寸和20英寸。它还支持选装电动拖车钩，方便将来拖拽房车出行。动力方面，与蔚来ET5保持一致，新车将搭载前150kW感应/异步电机、后210kW永磁/同步电机，系统总功率为360kW。预计电池方面也将提供75kWh/100kWh/150kWh三种容量。该车可提供5种基础驾驶模式，包括：运动+Sport+、运动Sport、舒适Comfort、节能Eco、个性化Individual；4种场景模式：雪地Snow、拖挂Trailer、沙地Sand、湿地Mud。0-100km/h加速时间为4秒。

2024款AION V Plus

2024款AION V Plus正式上市，售价区间为15.99万元—23.29万元。2024款AION V Plus新增脉冲蓝外观色和米兰时光内饰主题，同时优化CNSL区域，提升了简奢有品的家居化享受。针对家庭六大高频使用场景，在性能上也进行了全面升级。2024款AION V Plus升级180kW电驱，动力更澎湃，ECO/NORMAL/SPORT等5种模式一键自由切换。还加入了一键遥控泊车、ADiGO PILOT 智驾辅助系统，拥有全速自适应巡航（ACC）多种功能。

坦克 400

坦克400即将于三季度上市，传承品牌一贯的未来感美学设计和“可玩可炫耀”的潮流越野基调，力求凭借独特造车文化征服年轻新锐创客市场，带动热爱冒险、追逐科技的新一代越野玩家共同探索世界。16.2英寸的悬浮式液晶中控大屏更抢占视觉重心，结合12.3英寸液晶仪表。车身尺寸4985*1960*1905mm，达到中大型SUV级别尺寸。6后排座椅可多角度调节纯平放倒，长途旅程秒变户外双人大床房，后备箱储物空间深度更达180厘米，容积为566L。

坦克400搭载2.0T 和Hi4-T双动力版本，自由选择，可油可电；在确保纯正越野能力基础上，Hi4-T整车系统综合功率为300kw，综合扭矩为750N.m，在越野性能方面更具备12种驾驶模式+3把锁，野外场景全覆盖，强大的通过性、全地形自动识别模式。

吉利银河L6

吉利银河L6将于今年三季度上市。作为吉利银河旗下的第二款产品，该车定位紧凑型新能源轿车，造型、座舱设计都属上乘，车长4782mm、轴距2752mm，空间不错。新车搭载代号为BHE15-BFZ的1.5T四缸混动发动机，燃料消耗量4.55L/100km；根据配置不同，分别配备蜂巢能源提供的9.11kWh、19.09kWh锂离子蓄电池或宁德时代提供的18.7kWh磷酸铁锂蓄电池，纯电动续驶里程分别为48km和105km。

长安启源A06

长安启源全新A级轿车——A06已在工信部完成申报，预计新车最快将于今年3季度发布。提供低/高续航2种版本，WLTC工况下最高纯电续航111km，动力方面，新车搭载1.5L插混动力，发动机最大功率为81千瓦，匹配9.07kWh和18.99kWh的电池组。

深蓝S7

深蓝S7正式开启预订，预售价为16.99-23.99万元，将分别提供增程、纯电、氢电三种动力。新车长宽高分别为4750/1930/1625mm，轴距为2900mm，根据车型配置不同，新车将提供19英寸或20英寸轮毂，其中19寸轮罩采用封闭式轮毂装饰罩，风阻系数低至0.258Cd。

动力方面，深蓝S7与SL03一样，同样提供了纯电、增程、氢燃料三种动力。其中，纯电版提供520/620km（CLTC）双里程选择，百公里加速低至6.7s，CLTC电耗低至14.2kWh/100km；增程版CLTC馈电油耗低至4.95L/100km，CLTC纯电续航可达200km，CLTC综合续航可达1120km；氢电版搭载深蓝自研的氢燃料电池系统，CLTC氢耗低至0.73kg/100km。

石头 01

石头01是石头科技的首款车型，新车造型很方正，整车尺寸为5295x1980x1869mm，轴距3010mm，在动力方面，石头01乃是一款增程式混动车型，增程器采用绵阳新晨提供的代号B15F的1.5T发动机，该增程器最大功率112kW，与理想L8的增程器功率比较类似。前后双电机四驱，最大功率分别是150kW和200kW，搭载56kWh电池，纯电续航预计在200km上下。