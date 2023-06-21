专门从事飞机氢燃料电池系统开发的德国公司 H2FLY 宣布推出其下一代“H175”系统——一种正在为商用飞机开发的高性能、模块化推进装置。根据新闻稿，H175 开发计划将包括一系列系统世代，这些系统将结合起来以扩展性能，为兆瓦级的氢电飞机提供动力。这对应于可容纳 20-80 个座位的飞机。H2FLY表示，它负责新燃料电池系统所有硬件和软件的开发、集成和测试。

H175 系统还设计用于高达 27,000 英尺的飞行高度，相当于约 8,230 米。H2FLY 表示，这一标志使公司“更接近其可持续商业航空旅行的目标”。到目前为止，氢电飞行演示只能在较低的高度进行。为了运行，燃料电池依赖于环境空气中的氧气，众所周知，氧气的饱和度会随着高度的增加而降低。

H2FLY 计划今年在飞行中测试其第一代 H175 系统。此外，H175 燃料电池系统将集成到 Dornier 328 示范飞机中，并作为“328 H2-FC”项目的一部分在飞行操作中进行测试。Dornier 328 是专为多达 33 名乘客设计的。

H2FLY 首席执行官兼联合创始人约瑟夫·卡洛 (Josef Kallo) 表示：“通过 H175，我们推出了全新一代航空级燃料电池系统，推动了行业的最新发展。” “通过开发这个新系统，同时也致力于解决在 HEAVEN 项目中使用液态氢和燃料电池的挑战，H2FLY 正在汇集所有关键要素，以实现真正可持续的商业航空旅行。”

在 Kallo 提到的自 2019 年开始运行的 HEAVEN 项目中，据报道 H2FLY 已于2022 年 12 月取得领先。该项目的既定目标是开发基于燃料电池和低温技术的动力总成。此外，H2FLY 正在与斯图加特机场一起建立H2 航空中心。