根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2023年5月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.37亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。5月18日，该游戏推出新版本，引入了安琪拉和亚瑟520皮肤、凤求凰和凤凰于飞返场等限时活动，使得5月成为今年以来的第二高收入月份。（说明：数据不包括第三方安卓渠道）

米哈游《崩坏：星穹铁道》位列榜单第2名。其中，41%的收入来自中国iOS市场，日本市场的收入占22.2%，美国市场占12.2%。5月17日，该游戏引入了新角色景元，并在当天荣登中国iPhone手游畅销榜榜首。

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以1.21亿美元位列榜单第3名。本期64%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占8.3%，沙特阿拉伯市场占3.2%。5月19日，该游戏与《罗小黑战记》再次合作，推出了新套装和道具，并重回中国iPhone手游畅销榜第2名。

榜单前五另外两款游戏为King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

2023年5月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费62.6亿美元，环比基本持平。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了超过18亿美元，占全球总收入的29.3%。中国iOS市场排名第2，占19.4%；日本市场排名第3，占16.3%。

由WEMADE开发和发行、采用虚幻引擎5的MMORPG手游《夜鸦》(Night Crows)，凭借精美的美术设定、战斗机制和内容更新，5月份收入环比激增886%，位列本期增长榜第2名。