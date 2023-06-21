Stellantis 和台湾合同制造商富士康宣布成立 SiliconAuto，这是一家平等所有的合资企业，用于开发和销售先进半导体，尤其是电动汽车。SiliconAuto总部将设在荷兰，预计从2026年开始为包括Stellantis和富士康在内的汽车行业供货。管理团队由双方创始合伙人的高管组成。合作伙伴表示，该合资企业是 Stellantis 与富士康于 2021 年 12 月签署的一项协议的结果，旨在开发用于汽车应用的半导体系列。双方的另一家合资公司Mobile Drive正在并行研发智能座舱。

两家母公司希望 SiliconAuto 成为汽车中越来越多的计算机控制功能和模块的半导体来源，尤其是电动汽车所需的功能和模块。随附的备忘录中没有提供有关这些芯片的更多详细信息。它只是表示它们将“为汽车行业的新一代车辆平台量身定制”，并将于 2026 年交付。

富士康将为合资企业贡献开发能力和专业知识，Stellantis 其“对全球不同移动需求的深刻理解”。此外，这家多品牌企业集团将帮助 SiliconAuto 开发和交付未来纯电动汽车和多能源汽车平台所需的功能。

通过 SiliconAuto，Stellantis 和富士康打算满足他们未来的半导体需求，同时也寻求第三方商业化。特别提到的是在 Stellantis 的 STLA Brain 中的使用，这是一种来自 Stellantis 的新软件和电气/电子架构，具有无线升级选项。众所周知，Stellantis 希望通过与富士康和亚马逊等供应商的合作，将更多服务带入汽车。

未来将在 Stellantis 车型中引入的基于人工智能的新辅助功能之一是“线控转向”：与前轮机械连接的方向盘将被操作的“线控转向”概念所取代通过“超方形控制”，其中数字电气控制取代了机械连接元件。

富士康在 2022 年推出了三款基于其 MIH 平台的电动汽车，并宣布了更多。这家台湾公司也已经在美国拥有汽车生产能力。在俄亥俄州洛兹敦，他们接管了洛兹敦汽车公司的前通用汽车工厂。自 9 月以来，富士康在那里建造了Lordstown Endurance 。Fisker Pear 也将从 2024 年开始在该工厂生产。富士康正在沙特阿拉伯和泰国等地制定进一步的工厂计划。就在今年早些时候，富士康还宣布与英飞凌在电动汽车碳化硅组件领域展开合作。