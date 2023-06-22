海德堡材料公司希望减少其二氧化碳排放量。建材集团已与沃尔沃集团签署合作协议，对电动汽车进行测试。作为为期六个月的可行性研究的一部分，两家公司希望确定“哪种无排放汽车技术和充电基础设施最适合海德堡材料公司在现场运营效率、维护和充电方面的运营要求”。为此，各种零排放车辆，如电动卡车和工程机械，将在北欧的多个海德堡材料基地使用。

该材料公司没有具体说明哪些车辆将参与试验——只是说第一辆车辆将于今年夏天在瑞典 Slite 的水泥厂使用。据沃尔沃集团称，海德堡材料公司已经接收了一台 20 吨L120H Electric Conversion轮式装载机。

“与沃尔沃的合作伙伴关系是我们行业的一个灯塔项目，有可能显着推动我们在北欧整个价值链的脱碳，”海德堡材料管理委员会主席 Dominik von Achten 说。沃尔沃集团首席执行官兼总裁 Martin Lundstedt 补充说，虽然制造商“专注于减少我们产品和我们自身运营的碳排放，但我们也致力于帮助我们的客户以身作则，通过创新、精心策划的带来急需的变革的合作”。

据海德堡材料公司称，陆路运输占价值链碳足迹的 6%。因此，车队的电气化每年可减少多达 200,000 吨的二氧化碳排放。