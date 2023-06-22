松下和马自达今天宣布，他们已同意就建立汽车电池的中长期合作伙伴关系进行讨论。暂定的语言适合马自达相对宽松的电气化方式，但时间表也适合。马自达表示，将开始“具体讨论”，以期松下能源向该汽车制造商提供松下在日本和北美工厂生产的圆柱形锂离子电池。没有提到这种形式，但马自达将加入 Stellantis、宝马或 Lucid Motors 等汽车制造商的行列，依赖松下制造的电池。

马自达计划将这些电池安装在计划于 2020 年下半年推出的电动汽车中，这符合马自达到 2030 年的电动汽车战略。马自达于 2021 年 6 月宣布，于 2022 年 11 月提高了其全电动 汽车的销售目标到 2030 年占总销售额的 40%，高于 25%。

当时，马自达也在考虑投资电池生产，但现在似乎已经转向合作伙伴关系，这是该公司在所有 EV 组件中采用的战略。马自达已经与七家合作伙伴达成协议，共同开发电动汽车零部件。此外，该公司与电池制造商 Envision AESC 签订了供应协议，但仅限于 2025 年至 2027 年之间的有限期限。与松下的潜在合作伙伴关系可能会超越并在 2028 年左右开始，届时马自达将考虑其电气化计划的第三阶段。

据报道，本月接替首席执行官丸本明的马自达董事兼高级常务执行官 Masahiro Moro今天也暗示了这一点。他表示，马自达正分三个阶段与其合作伙伴合作，以灵活应对监管趋势、消费者需求和其他领域的变化。“我们很高兴与松下能源合作，松下能源一直是汽车锂离子电池领域的先驱，致力于开发高质量的产品。”

马自达还提到，他们之前曾与松下集团合作，当时该汽车制造商在其 Demio EV 中安装了松下电池，该公司自 2012 年起在日本租用了松下电池。然而，尽管做出了早期的努力，马自达仍不得不发布大量电动汽车。到目前为止，只有少量的 MX-30 作为 BEV 提供。随后，这家汽车制造商于今年1 月发布了 MX-30 e-Skyactiv R-EV 形式的系列混合动力版本，配备 Wankel 发动机作为增程器。去年的战略计划中也提到了名为“Skyactiv EV 可扩展架构”的电动平台，但缺乏细节。

至于松下，该公司在2023 年 5 月设定了新目标，到 2031 年 3 月将其电动汽车电池年产量提高到 200 GWh。这将是目前产量的四倍左右。为此，松下正专注于北美的生产。

反过来，这又与马自达保持一致。该公司预计将从 2026 年或 2027 年开始在美国投资电动汽车生产，以使未来的电动汽车有资格根据美国《降低通货膨胀法案》获得税收抵免。具体计划尚未公布，但松下大力投资于美国生产。此外，即将上任的马自达首席执行官莫罗被认为推动了北美的销售，该汽车制造商占其业务的 36%。Moro 已在马自达工作 40 年，并于 2004 年至 2008 年领导马自达在欧洲的业务。2016 年，他被任命为美国马自达汽车公司首席执行官。