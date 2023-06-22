比亚迪正在将其电动汽车推向另一个欧洲市场，并将开始在意大利销售其电动汽车。然而，这家中国制造商并未在那里推出其通常的三款车型。比亚迪最初将专注于该国的北部，并与三个经销商集团合作。Autotorino、Barchetti 和 Intergea（通过子公司 Theorema 和 Car Village）将成为意大利的第一批贸易伙伴，在米兰、布雷西亚、维罗纳、都灵和佛罗伦萨设有分支机构。比亚迪将于 7 月扩大其在意大利的分销网络，包括科莫、贝加莫、乌迪内、摩德纳、特伦托和博尔扎诺。

然而，在意大利，销售不会从熟悉的Atto 3、Han 和 Tang这三款车型开始。相反，这家中国汽车制造商不会提供其大型电动 SUV 唐，暂时只会在那里推出 Atto 3 和汉。据比亚迪称，海豚和海豹将在未来几个月内加入阵容。该公告没有说明为什么比亚迪不在意大利推出唐。

另一方面，两款首发车型的价格已经确定：Atto 3 在意大利的起售价为 41,990 欧元（不含 IPT 税）。汉族金属漆豪华轿车行政版起码要70940欧元。“皇帝红”和“AI蓝”更贵。该汽车制造商尚未透露海豹和海豚的价格。

几天前，比亚迪在法国推出了电动汽车。这家中国制造商还在挪威、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛、荷兰、比利时、卢森堡、英国、爱尔兰、德国、奥地利、西班牙和葡萄牙等其他欧洲市场提供电动汽车。