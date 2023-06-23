据说特斯拉有兴趣收购一家德国感应充电技术专家。据媒体报道，这家公司是来自弗莱堡的Wiferion。显然，这笔交易已经接近敲定。德国门户网站Gründerszene首先援引一份商业登记文件报道称，股东打算通过购买协议的方式将其所持公司股份出售给特斯拉国际公司(Tesla International BV)。特斯拉和 Wiferion 均未对媒体询问正式发表评论。然而，新闻团队已收到该初创公司两名投资者的确认，表明该公司已退出。没有透露名字，但据说是一个“有趣的买家”——这可能适用于特斯拉。

Wiferion 成立于 2016 年，为电动汽车（主要是机器人）开发感应充电系统。据Gründerszene 报告称，这些充电站自 2018 年以来已投放市场，至今已向工业客户销售约 8,000 次。

根据股东协议，截至最新统计，创始人仍持有不到三分之一的股份。近年来，Wiferion在多轮融资中筹集了超过1500万欧元。参与者包括来自斯堪的纳维亚半岛的 VC Nordic Alpha Partners，以及专门生产连接器的德国中型公司 Phoenix Contact（通过其子公司 Phoenix Contact Venture Fund）。

收购价格未知， “根据 Wiferion 之前的融资”， Gründerszene假设金额为中高两位数百万。目前还不清楚员工和现有客户的中长期未来会怎样。

目前尚不清楚特斯拉为何对这家弗莱堡初创公司感兴趣。当然，在电动汽车中引入无线充电可能是感应充电技术的专有技术。另一方面，特斯拉可以在其工厂中使用 Wiferion 技术，为自动运输系统进行无线充电——事实上，特斯拉还投资于工业设备自动化供应商，这一事实已经从埃菲尔普吕姆的格罗曼工程公司（今天的特斯拉）的案例中得到了体现。