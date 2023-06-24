MTU 航空发动机公司正在研究以液氢为燃料的航空燃料电池系统，项目名称为“飞行燃料电池”。MTU 计划从 2035 年开始在支线飞机和支线飞机领域的较短航线上使用其燃料电池。

为了进一步发展，MTU计划从2050年开始在中短途航线上使用该技术，以提高效率。FFC 的电动机由德国电动机开发商和小型系列制造商 eMoSys GmbH 开发，该公司自 4 月起已成为 MTU 的一部分。

“对于像 MTU 这样的发动机制造商来说，开发适航燃料电池是一个巨大的机会，因为我们在此过程中获得的经验和数据，包括在航空法规定的控制和资格方面，对于进一步的产品开发过程至关重要”，MTU 首席执行官拉尔斯·瓦格纳 (Lars Wagner) 说道。

除了燃料电池系统外，MTU航空发动机公司和航空航天公司MT Aerospace正在联合开发用于商业航空的完整液氢燃料系统。“在 MT Aerospace，我们在航空航天领域拥有数十年的氢专业知识，现在我们希望将其应用于商业航空，”副总裁兼出口、国防和氢业务发展主管 Markus Staudt 表示。三年前，MT Aerospace 和 MTU Aero 开始联合开发商用航空应用的 LH2 燃油系统。该系统由储罐、传感器、热交换器、阀门、安全和控制系统组成，是与欧盟航空安全局（EASA）合作完成的，以满足认证和安全相关要求。这项合作自2021年以来一直持续。