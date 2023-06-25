亚马逊云科技近日宣布成立亚马逊云科技生成式AI创新中心，旨在帮助客户成功构建和部署生成式AI解决方案。亚马逊云科技为该中心投资一亿美元，致力于联接亚马逊云科技AI和机器学习专家与全球客户，帮助他们构想、设计和推出新的生成式AI产品、服务和流程。同时，亚马逊云科技全面推进生成式AI战略，旨在让这一技术惠及全球客户和合作伙伴。

“亚马逊拥有超过25年的AI经验，超过10万名客户借助亚马逊云科技AI和机器学习服务来应对挑战、抓住机遇。现在，全球客户都渴望获得有关快速、安全地开始使用生成式AI的指导。”亚马逊云科技销售、市场和全球服务高级副总裁Matt Garman表示，“我们的目标是通过生成式AI专家团队并且提供灵活且经济高效的生成式AI服务，帮助每个组织利用AI，释放生成式AI的巨大潜力。亚马逊云科技生成式AI创新中心的成立是我们迈向这一目标的重大举措。我们携手全球合作伙伴社区，与各行业的商业领袖合作，帮助他们最大限度地发挥生成式AI在其组织中的影响力，从而为其客户和员工创造价值，增加企业净利润。”

亚马逊云科技生成式AI创新中心团队由战略专家、数据科学家、工程师和解决方案架构师组成，将与客户密切合作，逐步构建生成式AI的定制解决方案。例如，医疗保健和生命科学公司可以加速药物发现与研究；制造业企业可以构建解决方案来重塑工业设计和流程；金融服务公司可以为客户提供更多更加个性化的信息和建议。

通过免费的研讨会、交流和培训，亚马逊云科技将为客户介绍最佳实践和行业专业知识，帮助其构想和发现应用案例，为业务创造价值。客户将与来自亚马逊云科技和亚马逊云科技合作伙伴网络的生成式AI专家紧密合作，选择合适的模型、定义解决技术或业务挑战的路径、开发概念验证（POC）以及制定规模化上线解决方案的计划。亚马逊云科技生成式AI创新中心团队将指导客户如何负责任地应用生成式AI和优化机器学习操作以降低成本。在交流活动中，客户可以获得关于生成式AI的战略、工具和支持，使用亚马逊云科技生成式AI服务，包括AI驱动的编程助手Amazon CodeWhisperer和全托管生成式AI服务Amazon Bedrock。Amazon Bedrock可通过API接口提供对包括AI21 Labs, Anthropic和Stability AI在内的基础模型和亚马逊自研的Amazon Titan基础模型家族的访问权限。客户还可以使用高性能基础设施来训练和运行自己的模型，包括亚马逊云科技Inferentia支持的Amazon EC2 Inf1实例、亚马逊云科技Trainium支持的Amazon EC2 Trn1实例以及英伟达H100 Tensor Core GPU支持的Amazon EC2 P5实例。此外，客户还可以使用Amazon SageMaker构建、训练和部署自己的模型，或者使用Amazon SageMaker Jumpstart部署时下流行的基础模型，包括Cohere的大语言模型、TII的Falcon 40B和Hugging Face的BLOOM。

销售赋能平台Highspot致力于帮助销售团队提高效率。Highspot科学副总裁Kurt Berglund表示：“Highspot热衷于助力提升销售效率，帮助客户实现高效增长。生成式AI的潜力是巨大的。在Highspot，我们正在利用它来转变赋能销售的方式，并继续提升我们为客户提供的价值。亚马逊云科技生成式AI创新中心为我们提供新颖的解决方案和创意指导，以应对大规模使用生成式AI工作负载带来的一系列机遇和挑战。”

近50年来，Lonely Planet一直致力于帮助人们享受旅行的乐趣。“我们一直关注技术创新，以满足当今旅行者的需求。”Lonely Planet工程与数据科学高级副总裁Chris Whyde表示，“亚马逊云科技生成式AI创新中心与专业建议和Lonely Planet的优质内容相结合，将帮助我们提供更加个性化的旅行建议，让世界各地的人们更轻松地享受旅行。”

客户互动平台Twilio将丰富的数字通信渠道与优质的一手客户数据相结合，使企业能够在全球范围内按照客户喜欢的时间和方式与他们进行个性化互动。Twilio产品管理高级副总裁Kathryn Murphy表示：“我们打造了Twilio CustomerAI，赋能业务部门利用生成式AI和预测性智能功能，帮助他们更好地了解客户并为其提供更深层次的价值。亚马逊云科技和Twilio是长期技术合作伙伴，我们很高兴能够使用Amazon SageMaker在预测性AI领域共同创新，并期待未来在生成式AI领域开展合作。我们期待看到亚马逊云科技生成式AI创新中心的影响力，希望其在AI领域培育新思想和能力的使命能够早日达成。”