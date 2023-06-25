随着人工智能席卷全球，ChatGPT 的知名度不断攀升。根据 data.ai 发布的最新数据，今年 5 月，OpenAI 发布了ChatGPT 应用程序的 iOS 版本。不到三周，市场下载量便高达 500 万次。

ChatGPT App 进军全球下载市场

虽然目前美国以 150 万次 iOS 下载量成为 ChatGPT 最大的市场，但该应用在全球也备受瞩目。

鉴于应用商店规模庞大且广泛分布于全球，该应用定将大举进入人们的日常生活。与网页相比，App往往更容易获得用户粘性和留存率。事实上，App和游戏占人们在移动设备上所花费的时间的 92%，遥遥领先于移动网页浏览。App的推出能帮助 ChatGPT 成为用户的日常常用工具。

ChatGPT 是否处于领先地位？

这么说还为时尚早……但这项新技术确实获得了开门红。

Ask AI

比 ChatGPT 早两个多月推出，是该赛道的领先者。作为最早同时在两个应用商店发行的App，不断高涨的用户兴趣使其大受欢迎，特别是在安卓设备上（占该应用下载量的一半以上）

Character AI

ChatGPT 登陆 iOS 5天后，Character AI在 iOS 和 Google Play 上同时发布。

这款应用由Andreessen Horowitz（a16z）领投，公司估值达到 10 亿美元，已经在独角兽俱乐部赢得了一席之地。

该应用能为用户定制个性化的 AI 情感陪伴，并提供数百万个现成的人物。在短短 12 天内，Character AI的下载量就高达 880 万次，其中 90% 的下载量来自 Google Play。

必应

微软的Bing是另一款引领 AI/聊天机器人赛道的应用。借助微软家喻户晓的知名度，该应用成功建立起自己的地位，并加速 AI 整合。

2023 年 3 月 6 日，Bing在应用商店中更新了名称、描述和屏幕截图，正全面进军 AI 市场。

安卓市场对于推动移动增长非常重要。

在 iOS 和 Google Play 2023 年第一季度的统计数据中，全球 75% 的应用的和游戏下载都来自 Google Play。iOS 平台的 500 万下载量还只是小试牛刀，ChatGPT 已经准备好借助 Google Play 版本的发布，进军更具有潜力的市场。

在接下来的几周内，我们将对竞争激烈的 AI/聊天机器人领域进行监控，静观 ChatGPT 与老牌玩家的精彩角逐。