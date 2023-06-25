IGT Solutions 推出了企业级生成式人工智能平台TechBud.AI。通过企业级生成式人工智能的无缝运用，这款先进的生成式人工智能平台可以促进快速创新，并帮助企业实现更快的结果和客户体验的提升。在大型语言模型的支持下，它是一个安全的可以解决现实世界企业挑战的平台。TechBud.AI是一个可靠、安全的技术专家级人工智能伙伴，可以解决查询、支持任务，让用户的生活更轻松。

该平台与 Microsoft 的 OpenAI GPTv4 合作，以灵活、负责任、安全和可扩展的方式驾驶生成式人工智能的力量，用来满足多种行业的需求。TechBud.AI可以很好地满足合规（如在两周内实现 GDPR 合规）、隐私（如安全的数据隐私云实例）和创新需求。

IGT Solutions 首席执行官 Vipul Doshi 表示：“当企业仍在努力从拥挤的市场中脱颖而出的时候，我们很高兴我们的平台可以帮助我们的客户无缝采用这项革命性 AI 技术。TechBud.AI 源自我们 AI 团队深厚的专业知识，能确保为我们的客户带来立即、持续的盈利。”

这个综合平台可以提高整个组织职能的效率。

“我们已经建立了以行业为中心的创新中心来推动创新。我们将支持客户实现切实利益并打造先进能力。例如，我们通过路线规划、行李跟踪和领取、旅行重新安排以及根据旅客偏好进行旅行个性化安排等用例支持旅游业。”IGT Solutions 首席运营官 Akhilesh Agarwal 表示。

它有以下功能：