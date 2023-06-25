科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.06.19-2023.06.25）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在东南亚数字化进程不断向前的过程中，得益于相对庞大的人口规模和市场发展潜力，东南亚正在成为越来越多出海企业的选择。然而，在如火如荼的出海东南亚热潮之外，一些脱胎于此的本地企业却也在开始把目光瞄向这些出海企业的本土范畴，并同样取得了不俗的成绩，而这正是本期笔者想要探讨的主角：极兔速递。

提到极兔速递，大多数人可能会潜意识地觉得这是一家国内的快递物流公司。然而从实际上来说，极兔速递却是一家诞生于印尼的初创企业（2015年），而它在我国的发展历程也不过三年之久。

当然，相比于极兔的身份，它在国内市场所交出的答卷可能更为值得关注——就在这短短的三年之内，极兔速递从一位新面孔一跃成为了我国市场份额第六大的选手，在过去一年间处理了超120亿件的境内包裹。并且在2022年间，极兔在我国市场的收入达到了其“大本营”东南亚的1.72倍（为40.96亿美元）。而作为对比，在2020年，这一数字“仅”为4.79亿美元，规模仅达其在东南亚市场的半数左右。

从这一点出发，不难发现这家相对低调的东南亚公司背后会有着相当多的值得挖掘的故事。而近日，动点出海栏目也有幸邀请到了极兔速递背后的大股东之一ATM Capital的创始人屈田先生做客《出海时刻》直播节目，并于此为大家带来关于极兔速递的幕后往事以及在东南亚市场投资的心路历程。所以，敬请期待明天的第七期《出海时刻》。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

Temu疑似正在调查进入东南亚市场的潜在可能：据墨腾创投日前发布的消息指出，近期，拼多多旗下跨境电商平台Temu向平台卖家发放了一份名为《东南亚及日韩跨境电商平台商家调研》的调查问卷。

据介绍，问卷主要涉及了卖家在Lazada、Shopee、TikTok、Tokopedia、Rakuten（乐天）、Lotte、Gmarket、Unit808电商平台中的具体情况，包括使用了哪些平台、主打产品、日订单量、GMV规模等等。

Temu并未透露此次问卷调查的具体用途。但有观点认为，尽管Temu的主战场仍以欧美地区为主，且东南亚电商竞争正进入相对激烈的阶段，随着东南亚电商市场的逐渐成熟，以及Shopee于此的成功和TikTok的进一步重视举动——周受资上周刚表示将在未来几年内对东南亚投资数十亿美元，就提前进入东南亚市场的举动而言，Temu仍存在着提前展开该计划的可能。

Grab或将展开疫情后的最大一轮裁员计划：据彭博社援引知情人士消息表示，由于在外卖配送和网约车领域面临着日益激烈的竞争，东南亚共享出行及食品配送服务巨头Grab正计划展开一轮裁员行动。

据悉，本次裁员将可能是Grab自疫情以来裁员人数最多的一次。作为背景，Grab曾在20年时裁员5%（约360人）。知情人士称，Grab尚未确定此次裁员的最终数字，具体很有可能在后续发生变化。不过，该裁员计划最早有望在本周内公布。

马来西亚推出增强资本市场活力和竞争力的举措：据悉，马来西亚当局于本周宣布了几项增强当地资本市场活力和竞争力的措施。相关部门在一份声明中表示，其正致力于探索减少市场摩擦、缩短首次公开发行上市时间的方法。

据了解，马来西亚当局宣布的措施还包括将当地交易所上市股票交易的印花税税率从0.15%降低至0.10%，每份合约的印花税上限则维持在1000马来西亚林吉特。

这一变化将于7月生效，将直接降低交易成本，尤其是对成本特别敏感的散户投资者。

而为了扩大投资者群体，马来西亚财政部和马来西亚证券委员会还将研究促进和吸引在马来西亚设立家族办公室的政策、通过更加便利的税收和激励政策促进企业风投、以推动更多的国内直接投资。此外，两机构也将探索扩大成熟投资者的范畴，而这将会包括天使投资者。

Go-Ventures已更名为Argor：据悉，拥有GoTo背景的投资机构Go-Ventures现已更名为Argor Capital Management Pte. Ltd. (Argor)，并以 2.4 亿美元的规模收盘了第二支旗舰风险基金。随着近期融资的完成，该公司计划通过投资早期和中期公司来加深其对东南亚技术生态系统的影响——这些公司旨在抓住巨大且有吸引力的市场机会，同时能够对社会产生重大影响。

马来西亚将对Meta就有害内容采取法律行动：马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）本周宣布，将对Facebook的母公司Meta采取法律行动，因为后者未能删除Facebook社交媒体平台上的“不良内容”。

MCMC在一份声明中表示，Facebook平台最近受到大量不良内容的困扰，涉及种族、皇室、宗教、诽谤、冒充、在线赌博以及诈骗广告等方面。并且该机构也指出：“作为回应，MCMC已联系了Meta，要求从其平台上删除此类有害内容···尽管MCMC多次提出要求，Meta仍未采取足够的行动来解决其平台上不良内容的问题，也没有充分配合删除此类内容的努力。Meta的反应迟缓且不尽如人意，没有契合事情的紧迫性，引发了公众越来越多的关注和审视···”

由于Meta没有充分合作，MCMC认为只能对其采取明确措施或采取法律行动，以确保当地群体在数字领域的安全和受到保护。该机构表示，此类行动对于促进网络安全责任和加强消费者保护免受网络伤害（包括欺诈活动和诈骗）是必要的。

投融资

深科技初创公司Frontline获得70万美元融资：总部位于新加坡的深度科技公司Frontline Industrial Software (Frontline)日前宣布，已在由Cocoon Capita 领投的种子轮融资中筹集了70万美元资金。据悉，该公司开发了专有的优化算法，能够使建筑公司、运营商和承包商快速确定具有最佳活动排序和资源分配的施工计划。

观点&观察

卢刚博士：让世界看到更多中国创新：作为一档关注中国品牌出海的播客栏目，「出海早知道 Brands Beyond Borders」自上线以来深受出海小伙伴的关注和喜爱。「出海早知道 Brands Beyond Borders」是由一站式红人营销平台 relay.club 出品的博客，希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。

本期播客为relay.club和TechNode的首期联合策划制作，relay.club与TechNode动点科技创始人兼 CEO，BEYOND Expo 联合创始人卢刚博士共同探讨TechNode的创建历程、BEYOND国际科技创新博览会（简称BEYOND Expo）、以及关于出海趋势、中国科技企业出海的话题。

活动

直播预告｜对话ATM Capital：投资出海，在东南亚的创业黄金时代：时隔半年有余，《出海时刻》直播节目也再度重启。本次，动点出海有幸邀请到了ATM Capital创始合伙人屈田先生做客第七期直播对话节目。基于屈田先生和ATM Capital对东南亚市场的多年深耕，我们将从这场对话中一同聆听ATM Capital在东南亚地区的投资历程、东南亚创业生态的发展轨迹、中国&东南亚之间的投资差异和投资联系、以及后疫情时代下东南亚移动互联网领域中的机遇与挑战等深刻讨论。