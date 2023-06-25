英国超快速充电电池开发商 Nyobolt 声称，通过为其汽车设计配备该开发商的内部快速充电电池，其电动跑车可以在不到 6 分钟的时间内充满并重复充电。Nyobolt 表示，它使用的是 35kWh 电池，使用现有的充电基础设施，能够在 6 分钟内充满电，行驶里程可达 250 公里。正如 Nyobolt 所说，其电动跑车概念车的重量预计“接近一吨而不是两吨” 。

Nyobolt 团队补充道，“这相当于以超过 1,600 英里/小时的速度充电，是当今道路上充电速度最快的汽车的两倍多。” 正如视频中所见，超快充电电池与家里常见的 AA 电池类似。设计团队将许多类似 AA 的电池注入试管支架入口，直到形成与当今大多数汽油车中使用的电池类似的电池。从这里开始，Nyobolt 及其跑车实现了电动化，一次充电 6 分钟即可行驶 250 公里。

如果驾驶者担心Nyobolt超快速充电电池的使用寿命，开发商声称已经对其电池进行了超过 2000 次快速充电循环测试，“没有明显的性能损失”。此外，Nyobolt 技术并不局限于小型电池。 Nyobolt 团队补充道，也可以制造更大的电池组，例如与当今使用的任何豪华电动汽车、卡车或公共汽车中使用的电池一样大的电池，并且一旦 1MW 充电器可用，就可以在几分钟内充电。

在谈到电动跑车设计时，Nyobolt 聘请了设计师Julian Thomson，后者随后邀请了设计和工程公司CALLUM来开发汽车设计并将其变为现实。Nyobolt 的车辆受到 Thomson 的 Lotus Elise 设计的启发，并将其打造为灵活轻便的跑车版本。大胆的风格通过汽车外观有时夸张的比例显而易见，展示了其更宽、更长和更低的整体，同时散发着前卫的态度和低调的风格。

设计团队在乘客车门旁边雕刻了充电空间。用户只需打开盖子并插入充电器即可开始等待，时间不到 6 分钟。该团队还计划在充电盖旁边添加一个数字屏幕，以显示还需要多长时间才能充满电。设计团队 Nyobolt 的快速充电和小型电池组以及读取部署技术预计将于 2024 年初投入生产，而电动跑车的发布仍悬而未决。