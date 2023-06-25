近日，高通在IEEE/CVF计算机视觉和模式识别年会上展示了在智能手机上运行生成式AI模型的进一步进展。

今年2月，Stable Diffusion在一台运行高通最新骁龙8Gen2芯片的智能手机上能够在不到15秒的时间内生成一张图片。当时这个时间被认为是创纪录的，但随后不久就被研究人员多次打破了。它可能类似于高通公司目前在智能手机上使用ControlNet生成图片。该公司使用15亿参数的图像到图像模型，从开始到完成的时间为11.26秒。

生成AI图像通常需要一台快速的计算机，根据高通展示的效果，通过优化硬件和软件，智能手机也可以完成这项工作。

虽然OpenAI和Midjourney为他们的图像生成器提供了专用服务器，并向客户收取费用，但Stable Diffusion也可以在硬件上运行。要在合理的时间内生成高质量的图像，计算机将需要一张不错的显卡。其他为AI计算优化的芯片设备，如苹果的硅芯片Mac或iPhone，也可以完成这项工作。针对这些系统的Stable Diffusion客户端已经有一段时间了。

现在，高通首次展示了在一款搭载其芯片的安卓智能手机上进行的Stable Diffusion图像生成。

来源：站长之家