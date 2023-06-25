人工智能 (AI) 执行复杂任务的能力越来越强。丰田计划利用人工智能的力量来改进汽车设计流程，同时优化车辆空气动力学，这是提高电动汽车续航里程的关键因素。丰田研究院 (TRI) 是丰田的研发部门，旨在开发能够“大幅提高个人和社会生活质量”的产品和技术，刚刚公布了其最新的创新成果。

丰田表示，研究人员揭示了一种新的生成式人工智能技术，可以改进车辆设计流程，让设计师能够获得新的功能。Avinash Balachandran（TRI 人类交互驾驶部门主管）负责该技术的团队，他解释说：“生成式 AI 工具经常被用作设计灵感，但它们无法处理实际汽车设计中复杂的工程和安全考虑。 ”

工程师经常会拒绝最初的设计，因为它们超出了某些限制。来回的过程可能会占用生产和交付的宝贵时间。Balachandran 声称新的人工智能工具将改变这一现状，并补充说“该技术将丰田的传统工程优势与现代生成人工智能的最先进能力结合在一起。”TRI 的新人工智能技术将精确的工程约束直接融入到设计过程中，例如阻力、行驶高度和客舱尺寸。此外，通过使用基于文本到图像的技术，设计人员可以使用文本提示修改其初始草图。

例如，设计师可以通过文本输入草图，使其看起来更时尚或更像 SUV 和现代。该团队专注于如何使用人工智能工具来帮助改善空气动力学，这是电动汽车续航里程的一个关键因素。通过将约束直接纳入设计过程，该工具可以帮助丰田更高效地设计电动汽车。丰田 BEV 工厂总裁 AS Takero Kato 解释道：减少阻力对于改善纯电动汽车的空气动力学以最大限度地扩大其行驶里程至关重要。

不到一周前，丰田公布了几项加速电动汽车开发和生产的新技术。丰田计划在 2026 年至 2028 年间推出多种下一代电动汽车电池，该公司声称，这些电池的续航里程将是其当前电动车型bZ4X的两倍。