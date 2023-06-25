对话式人工智能企业Yellow.ai近日宣布，其用于实现客户与员工体验自动化的生成式 AI 驱动型 ChatBots（聊天机器人）和 VoiceBots（语音机器人）解决方案现已通过 SAP 与合作伙伴产品数字平台 SAP Store 推出。这两款解决方案均采用 SAP Integration Suite（集成套件），并基于 SAP Business Technology Platform（业务技术平台）而构建。其中，客户体验（CX）解决方案与SAP Commerce、SAP Commerce Cloud、SAP CRM Sales 和 SAP CRM Service Manager 集成；员工体验 (EX) 解决方案与 SAP SuccessFactors Employee Central（核心人事云）集成。

Yellow.ai 首席执行官兼联合创始人 Raghu Ravinutala 表示：“利用多LLM架构，我们的生成式 AI 驱动型动态自动化平台正在帮助企业重新定义他们与客户及员工之间的联系方式，使企业获得竞争优势和有价值的投资回报率。Yellow.ai 的聊天和语音动态AI坐席每季度处理20多亿次交互，支持大于35个渠道的逾135种语言，如电话、Alexa、网页、WhatsApp、Google Business Messaging 和 Facebook。我们的动态 AI 坐席可以让企业通过我们的 Conversational Service Cloud 和 Conversational Commerce Cloud 产品套件实现客户功能的自动化，而我们的 Conversational EX Cloud 则通过自助服务的自动化提供全天候支持，以大规模解决所有日常员工咨询。通过这些解决方案，我们正在提供人性化体验，在30天内实现了90%以上的自动化，并将运营成本降低了60%。”

ChatBots 和 VoiceBots 解决方案可在 SAP Store 免费试用。针对客户体验的解决方案可帮助企业：

大规模实施：通过其专有的多大型语言模型 (LLM) AI 引擎 DynamicNLP™，Yellow.ai 的解决方案无需训练动态 AI 坐席，通过一键集成功能即可与第三方系统集成，以实现端到端事务处理。其预定义的行业特定模板还可以加快企业的产品上市和价值实现时间。

降低“呼叫转移”率以提高效率：该公司的动态AI坐席利用人类和AI自动化的完美结合，实时处理动态工作流程，并提供知识库，以加快人工坐席的响应速度，同时降低培训成本。

通过文本和语音动态 AI 坐席改善客户体验：全渠道解决方案的动态AI坐席可在每个渠道内自定义，从每次交互中学习，以实现更高程度的个性化，令结果交付速度提升十倍，从而提高客户满意度分数。

实现集客式和推播式推广活动的自动化：针对目标细分市场，帮助企业开展高度个性化的活动；通过动态 AI 坐席进行主动沟通，从而提高转化率；通过具有高度吸引力的小部件产生更多加入；并在恰当的时机帮助企业将网页访客重新定向到其WhatsApp AI坐席。

针对员工体验的 ChatBots和VoiceBots 解决方案可实现：

跨渠道全天候24/7多语言支持：通过超过35个文本和语音渠道上的动态AI坐席，该解决方案可帮助企业与员工建立联系。利用其专有的 DynamicNLP™ 和先进的多大型语言模型生成式AI模型，支持逾135种语言的即时自助服务，同时简化了运营，并将员工满意度提高40%。

通过AI坐席有效解决咨询：该解决方案可为坐席提供生成式AI驱动型功能，如自动响应、工单摘要和问题洞察，以确保员工咨询解决方案的相关性，并提高坐席效率。

通过个性化解决方案提高员工参与度：可以帮助企业以个性化的方式与员工互动。从入职到绩效管理和幸福感支持，在整个周期内提供个性化体验。

通过高级分析实现更明智的员工举措：利用实时分析，帮助企业推动基于洞察的员工举措，通过看板、小部件以及有关员工反馈、旅程和常见咨询的报告等形式提供指标。

SAP Store 提供了简化、互联的数字化客户体验，让其能够查找、试用、购买和更新来自SAP及其合作伙伴的2300多种解决方案。在这里，客户可以找到其业务发展所需的 SAP 解决方案和经 SAP 验证的解决方案。而且，客户通过 SAP Store 每购买一次，SAP都会种植一棵树。

Yellow.ai 是 SAP PartnerEdge 计划的合作伙伴。SAP PartnerEdge 计划提供支持工具、福利和支持，帮助以具有成本效益的方式快速构建专注于特定业务需求的高品质、颠覆性应用。通过一项统一的全球合同，该计划在一个简单框架内提供对所有相关 SAP 技术的访问。