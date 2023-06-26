北京及时语智能科技有限公司（简称“及时语”）已完成数千万元Pre-A+轮融资。本轮融资由源渡资本独家完成投资，资金主要用于跨境出海AI客服相关场景的研发；同时，打造区域化销售团队，为出海企业提供更加完善的服务。此前，及时语已先后获得来自零一创投和聚水潭的天使轮以及Pre-A轮投资。

北京及时语智能科技有限公司于2021年4月成立，公司运用自主研发的核心AI技术，以及大数据和云计算等前沿科技，为跨境出海客户的客服板块提供数字化运营和智能化应用，协助客户完成数智化转型。及时语为跨境出海企业提供一站式AI客服平台，助力卖家及时准确地与全球买家完成沟通，大幅提升工作效率的同时，提高转化率，降低投诉和退货率及拒付率，有效规避Facebook封号风险，提升主页综合评分，增强品牌认知度与客户满意度。

在跨境出海AI技术应用方面，及时语是较早启动OpenAI服务并将ChatGPT模型成功落地于跨境出海客户服务场景的企业。公司在此基础上，结合客户的实际应用需求，对产品进行多次迭代更新和升级。伴随知识库功能的上线，及时语AI现已能够帮助跨境卖家以低成本定制大模型驱动的客服机器人，同时支持人机协作和全自动AI对话。 及时语独家研发的AI模型中，对语种及情绪识别的准确率达到99%以上，意图识别准确率达到95%以上。

今年5月25日由及时语主办的独聚智荟跨境运营峰会上，及时语发布了结合ChatGPT的新功能版本，集成了更多基于大模型的AI功能，包括邮件内容自动生成、多轮会话、智能质检以及智能知识库。这些功能将逐步在及时语的客服工作台推出，方便跨境卖家客服人员使用。在大幅提高客服工作效率的同时，这些功能可以更有效地降低卖家企业的运营成本。

在过去两年里，及时语在产品技术、品牌合作和市场渠道等方面取得了重要进展。在产品技术方面，公司密切关注客户诉求，努力寻求最佳解决方案。产品运用AI技术，已推出多渠道统一管理、客服角色协同、客户管理、AI自动回复、IM聊单、用户情绪管理、AI订单管理、全球语种翻译、VOC数据管理和数据分析报告等多款产品功能。这些产品能满足跨境出海不同类型企业的需求，并实现7*24小时服务，在5分钟内快速响应和答疑解惑。

在品牌合作方面，公司已与跨境出海领域多家大中型卖家企业建立合作，其中包括独立站站群、多平台大卖和DTC品牌站等，签署合作协议的客户达到数百家。在市场渠道方面，公司已与10多个主流跨境出海平台和各类跨境出海应用程序完成API接口对接，并携手近百家跨境出海上下游品牌商和服务商建立生态合作伙伴关系。

及时语创始人兼CEO白弢表示：“有了本轮资本加持，及时语将更有信心在核心技术及产品打磨方面投入更多资源，结合大模型的应用场景，为出海企业提供更好的支持和服务。”

及时语联合创始人兼CTO 冯焱表示：“未来，随着通用人工智能（AGI）技术的进一步发展，及时语平台将持续增强行业赋能，为客户提供更加定制化的服务支持。公司的AI团队在自然语言处理（NLP）领域已探索多年，拥有非常成熟的技术，并善于将AI技术落地到解决客户需求。”

源渡资本孟亚希孟总表示：“我们长期密切关注AI以及出海赛道，特别是大模型的商业化应用。及时语团队的核心成员均来自清华大学，具有深厚的行业经验，在多语种NLP模型方面进行了多年探索实战，并已在商业化应用中达到明显效果，可以很好地赋能出海企业，特别是跨境电商企业，帮助他们实现开源节流和精细化运营。因此，我们非常有信心支持和陪伴及时语团队共同成长。作为出海智能客服赛道绝对优势领先者，我们期待及时语可以更快更好的发展。”