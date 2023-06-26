微软研究人员推出了名为ZeRO++的新系统，用于优化训练大型AI模型，以应对高数据传输开销和有限带宽的难题。

ZeRO++ 建立在现有的 ZeRO 优化的基础上，并提供增强的通信策略，以提高训练效率，减少训练时间和成本。

像Turing-NLG、ChatGPT和GPT-4这样的大型模型的训练需要跨多个GPU设备占用大量内存和计算资源。DeepSpeed开发的ZeRO++引入了通信优化策略，以克服在每个GPU上批量大小较小时或在低带宽集群上进行训练时ZeRO的限制。

ZeRO优化系列包括ZeRO-Inference，它使用GPU的集体内存和计算能力，将模型状态分割在多个GPU之间。然而，在训练过程中，ZeRO可能会产生较高的通信开销。ZeRO++通过整合三组通信优化来解决这个问题:量化权重通信（qwZ）、分层权重分割(hpZ)和量化梯度通信(qgZ)。

为了减少参数通信量，ZeRO++对权重进行量化，利用基于块的量化方法来保持训练精度。这种优化的量化过程比基本量化更快更准确。为了在反向传播过程中尽量减少通信开销，ZeRO++通过在每台机器上保持完整的模型副本，以 GPU 内存换取通信。梯度通信方面，ZeRO++引入了一种新的量化梯度通信范式 qgZ，可以减少跨节点的流量和延迟。

这些通信优化大大减少了通信量。与ZeRO相比，ZeRO++实现了减少高达4倍的通信量，提高了训练吞吐量和效率。当在每个GPU上使用小批量大小时，在高带宽集群中，ZeRO++相比ZeRO-3的吞吐量提高了28%至36%。在低带宽集群中，与ZeRO-3相比，ZeRO++实现了平均2倍的加速，使得大模型训练在更多种类的集群上更为可行。

ZeRO++不仅限于训练场景，还可应用于对话模型中使用的人类反馈强化学习（RLHF）训练。通过将ZeRO++与DeepSpeed-Chat集成，RLHF训练可以获得更好的生成和训练吞吐量，生成吞吐量提高了高达2.25倍，训练吞吐量提高了1.26倍，超过了ZeRO。

DeepSpeed已经发布了ZeRO++，以使大型模型的训练在AI社区更加高效和可访问。该系统旨在加快训练速度，减少通信开销，并实现更大的批量大小，从而节省时间和资源。研究人员和实践者可以利用ZeRO++更有效地训练像ChatGPT这样的模型，并在AI领域探索新的可能性。

来源：站长之家