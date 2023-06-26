近日，普瑞基准科技（北京）有限公司(“普瑞基准”)宣布完成新一轮融资，本轮融资由信立泰药业领投。光源资本在本次交易中担任财务顾问。本轮融资将用于公司多组学数据挖掘系统平台的持续升级，以及精准检测产品的研发。

普瑞基准独立开发了国际一流水平的多组学数据挖掘分析平台，为药企提供独特的、组学数据挖掘驱动的新型转化医学服务，致力于成为药企的“外脑级”研发伙伴。据悉，该公司是国内目前唯一成熟的、助力新药研发的多组学数据挖掘和应用服务提供商。通过为客户提供药物开发过程中的关键决策支持（新靶点评估、适应证选择、创新标志物发现、联用方案探索等），以及中心实验室检测、伴随诊断开发等服务，普瑞基准为药企提供转化医学方面的一站式解决方案。

普瑞基准创始人季序我博士表示：“感谢信立泰作为产业资本对普瑞基准团队的信任。信立泰是国内心血管领域的龙头企业，并在糖尿病、骨科等领域形成了独特的慢病创新管线布局。我们期待通过此次合作，将以多组学数据挖掘为特色的转化医学服务拓展到包括慢病在内的更多领域，实现更大的价值。”

信立泰药业投资部总经理段枫表示：“本次交易，有助于信立泰进一步提升研发效率，为临床未解决问题找出新的实现路径，以更快的速度推出慢病产品，有望提升公司在新药开发领域的综合实力，为公司的创新药研发提供新的探索，符合行业发展趋势和公司长远规划。”

光源资本执行董事洪镭表示：“普瑞基准依靠 AIBERT（多组学数据挖掘）平台的特色优势切入新药研发，导入强大的生物信息研究能力，将最有价值的组学数据和最先进的人工智能算法相结合，在中国创新药行业竞争日趋激烈的今天，为药企提供新药的差异化开发策略，我们看好普瑞基准未来会成为一家赋能世界级药企研发的平台型公司，惠及全球患者。”