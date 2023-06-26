Apeiron Bioenergy (Apeiron)是一家总部位于新加坡的生物燃料初创公司。该公司日前宣布，已经通过其发行的五年期的高级无抵押绿色债券筹集了5000万新元资金。

Apeiron表示，本次交易获得了机构和战略投资者超额认购。此外，Apeiron也指出，此次融资标志着亚洲地区首次发行了以生物能源为重点的新元债券。

据了解，本次融资由汇丰银行担任唯一牵头经办人，亚洲开发银行旗下信托基金CGIF为其担保。

针对这笔资金的用途，据介绍，Apeiron将基于自身的绿色金融框架，把资金用于公司在菲律宾、泰国和越南的废旧食用油等废物原料收集点和预处理设施。进行资本支出和资产改善方面的开支，其余部分则用于一般营运资金需求。

Apeironis成立于2007年，旨在通过各种类型的食品和农业废品（包括用过的食用油、牛油、棕榈油厂废水等）中收集清洁废物原料，并将其转化为生物柴油，从而迎合全球市场对可再生柴油（例如可持续航空燃料）日益增长的需求。据介绍，Apeiron在全球10个国家/地区经营炼油厂和收集点。

有数据指出，就可持续航空燃料市场而言，未来十年内，该市场将达到42%的复合年增长率。而基于这种增速，接下来，该类型柴油的原料供应将会面临相对巨大的挑战。