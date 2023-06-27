根据Canalys发布的最新数据，2023年第一季度，全球云基础设施服务支出增长19%，达到664亿美元。虽然云计算仍然是IT市场中增长最快的部分之一，但面对持续的宏观经济不确定性，客户的投资继续放缓，云增长首次低于20%。企业正在减少云计算支出，作为整体削减IT预算的一部分，明确强调优化云计算成本，控制云计算浪费，提高云计算部署的效率。头部云厂商都受到了不利影响，增长率比上一季度下降了约为4个百分点。前三大云厂商AWS、微软Azure和谷歌云共同增长22%（2022年第四季度为26%），占2023年第一季度客户支出的64%。为了应对增长放缓，他们宣布裁员并且削减其他云部门的内部成本。从地区来看，亚太地区的表现最弱，因为中国大陆的客户支出减少，影响了许多中国云厂商的营收。Canalys预计，全球云服务支出增长将持续放缓至2023年下半年。

各种规模的客户对云计算优化的关注正推动对可视化工具、FinOps云成本优化和AI的兴起。其目的是提高使用的可见性，推动更好的利用和加强云管理。同时，更多的企业正在进行云遣返，将某些云计算工作负载送回本地，以获得成本效益和更大的控制权。这给渠道伙伴带来在该类领域提供专业和管理服务的机会，因为客户正在寻求建立、保护和管理复杂的混合云环境。

Canalys副总裁Alex Smith表示：“企业正在从混合云模式中受益，但在企业内部和云平台之间移动工作负载对他们来说可能是昂贵的。增加对复杂云环境的依赖可能会导致在管理这些环境时遇到挑战，但有一些支持性技术可以在识别效率和简化流程方面发挥很大作用，特别是在自动化日常任务和分析方面。”

Canalys研究分析师章一表示：“云服务提供商正在寻找方法，通过引入人工智能组件为其客户增加价值。这种趋势预计会越来越大，因为人工智能可以简化和增强企业内部的工作流程。” 同时，像生成式人工智能 (Generative AI) 这类新兴的计算密集型应用的快速采用，将创造全球对公共云容量的大规模需求。这将抵消头部企业未来几个季度的支出。

亚马逊云科技是2023年第一季度领先的云服务提供商，在同比增长16%后占总支出的32%，首次跌破20%的增长。亚马逊云科技宣布裁员以应对严峻的市场环境。随着越来越多的公司开始将生成人工智能技术纳入其现有的技术栈，亚马逊云科技也不甘落后。它推出了Amazon Bedrock，这是一套基于云的人工智能工具，可以与竞争对手竞争。亚马逊云科技的公告显示出对亚太区域的关注，它在澳大利亚推出了第二个可用区，并计划在马来西亚开设一个新的数据中心。

微软Azure仍然是2023年一季度的第二大云服务提供商，在同比增长27%之后，市场份额为23%。由于其积压的合同在2023年第一季度增加到1960亿美元，业务表现预计将保持稳定。本季度，微软宣布普遍提供Azure OpenAI服务，使更多客户能够在Azure上构建高性能的人工智能服务。人工智能技术和云服务的结合为Azure铺设了新的机会。截至目前，它已经赢得了2500多个Azure OpenAI服务客户，包括Coursera、梅赛德斯-奔驰和Shell，其客户规模比上季度增长了10倍。在资本投资方面，它宣布在沙特阿拉伯建立一个新的数据中心，为沙特阿拉伯的组织提供本地数据居住和更快的云访问。

谷歌云在最近一个季度增长了30%，占市场份额的9%。其云业务首次实现盈利。谷歌云在上一季度宣布的延长设备生命周期的举措带来了成本效益的提高，它计划在未来几个季度优化外部采购流程，进一步提高盈利能力。它继续在其产品组合中为其云客户带来生成性人工智能的进展。谷歌云致力于在2023年扩大其以渠道伙伴为主导、由渠道伙伴提供的服务方式，在建设其渠道伙伴生态系统方面的投资已初见成效。到目前为止，有超过10万家公司加入了谷歌云合作伙伴优势计划。