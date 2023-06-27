通用汽车联营公司 Lightning eMotors 开始生产基于通用汽车的下一代 Lightning ZEV4 工作卡车。该公司表示，该平台的多功能性将加速车队车辆的电气化进程。“商用车电气化市场的成功往往取决于提供定制产品以满足客户的特定使用案例。这就是我们开拓市场的地方”，Lightning eMotors 首席执行官 Tim Reeser 说道。

EV 车型有多种型号可供选择，即箱式卡车、桩式卡车或货物运输车。闪电说，它甚至可以用于班车和校车。无论何种车辆应用，所有车辆的车架纵梁均配备 120 kWh 电池。电动汽车一次充电可行驶 130 英里，输出功率为 241 马力。它们能够进行交流充电和 80 kW 直流充电。

Lightning eMotors 首席研究员 Kash Sethi 表示：“对于 4 级工作卡车运营商来说，现在是将其车队升级为零排放车辆技术的最佳时机”。“积极的融资计划——其中许多计划可以叠加以优化购买补贴和税收优惠——结合先进的数据跟踪和洞察能力以及我们基于通用汽车的闪电ZEV4的可靠性和经过验证的性能，为运营商创造了一个近乎完美的环境行为。” 他指的是美国和加拿大联邦层面的激励措施。美国的一些州，例如加利福尼亚州和纽约州，提供额外的财政支持。

通用汽车和 Lightning 于去年年初开始合作，就在 Lightning 推出自己的电动商用车底盘几周后。