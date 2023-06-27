6月27日，来恩生物（Lion TCR）宣布完成超3亿元B2轮融资，由广州产投集团领投、广州高新区集团直属企业国聚创投与石药纳德基金共同完成。融资资金将主要用于支持来恩生物临床试验的推进、广州GMP细胞车间的建设以及研发管线的拓展等。

来恩生物目前已获得美国食品与药品监督管理局（FDA）授予的国际多中心Ib/II期的IND临床批件，这是全球第一个经FDA批准，利用TCR-T细胞治疗乙肝相关肝细胞癌的国际多中心临床试验，目前已完成多例患者回输，此TCR-T细胞疗法还获得了FDA授予的快速通道认定（Fast Track）和孤儿药（Orphan Drug）资格。

来恩生物于2015年从新加坡科技研究局（A*STAR）孵化而出，首款产品为First-in-Class HBV特异性TCR-T细胞疗法，并通过mRNA技术编码TCR，用于治疗肝细胞癌。目前，来恩生物已经建立了TCR发现平台与mRNA技术平台，在这两个平台基础上拓展产品管线，通过靶向不同靶点治疗多种实体瘤。来恩生物布局了从自体细胞疗法到现货型疗法产品，以提高患者的可及性，为尚未解决的临床需求提供创新疗法。

对于本轮融资，来恩生物首席执行官彭晓明博士表示：“此次融资成功将助力来恩生物按照已建立的技术平台发展战略快速稳步推进产品管线。 同时也有助于来恩生物进一步依托中新合作的国际平台大力发展科技创新，携手广州产投集团、广州高新区集团及石药集团在新加坡和大湾区构筑国际生物科技生态圈，建设细胞治疗领域的示范单位，造福患者，回馈社会。”

广州产投集团党委委员、总会计师郝必传表示，广州产投集团在生物医药与健康产业领域已累计投资超14亿元，发挥产业资本引领作用，发掘行业龙头企业精准“灌溉”，对生物医药的主要投资方向实现基本覆盖，早中后期项目均衡布局。此次对来恩生物的投资，是广州市在创新升级机遇中的核心需求，以“投资在今天、功效在未来”的发展理念，结合中心两地产业资源，着眼来恩生物的技术创新性与技术延展性，发挥基金集群以投促引功能，吸引龙头企业、科技创新企业落户广州，为广州生物医药产业细胞治疗领域技术创新、人才交流、开拓国内外合作提供强有力支持。

国聚创投的董事长杨曦表示： 来恩生物拥有原创的靶点技术及完善的知识产权，创新的mRNA编码的TCR-T平台技术可持续拓展至多种实体瘤，来恩生物的加入将助力黄埔区推进生物医药产业发展，带动高新生物产业集群的成长，提升广州市乃至大湾区生物医药创新能级。

石药纳德基金管理合夥人孙聚民表示：“来恩生物的原创科研实力，国际化的团队背景，专注在原创科技的探索以及在mRNA和TCR-T赛道上的深耕吸引了我们的注意。石药集团是中国唯一一家获得国家药品监督管理局（NMPA）批准紧急使用的mRNA新冠疫苗企业，在行业中身经百战，在临床研究、市场推广等各个环节拥有丰富的资源。此次投资来恩生物，希望进一步推进来恩生物和石药集团在以mRNA为基础的多种成药方式上共同探索合作，若在成药性上得到拓展及突破，将来有望在临床和商业化等方面借助双方资源形成双赢的局面。”