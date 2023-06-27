马来西亚二手摩托车电子商务平台iMotorbike近日宣布，已经在由Gobi Partners和Ondine Capital联合领投的A轮融资中筹集了1200万马来西亚林吉特（约合260万美元）。

据悉，本次融资也得到了Penjana Kapital、The Hive South Asia、500 Global、Orbit Startup以及新加入投资者Goodwater Capital、Seedstars International Ventures、PNSB等的参投。针对这笔资金的用途，iMotorbike表示，将用其加强平台在马来西亚和越南的业务，在技术和人才方面进行相关投资。

iMotorbike成立于2016年，是一家专注于二手摩托车交易的线上平台，公司的注册地位于新加坡，而其总部位于马来西亚。据了解，iMotorbike平台上已经产生了2500笔交易，平台总营收近350万美元。

在市场表现方面，目前，iMotorbike已经同越南和马来西亚的超5000家经销商建立了联系，从中提供融资借贷和保险税费方面的支援服务。

有数据指出，在马来西亚，该国居民摩托车和汽车的拥有比例大约为1:1，而这一数字在印尼和越南分别能达到6.5:1和14.2:1。于此，iMotorbike认为，非常看好这一领域的市场前景。