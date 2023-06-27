坦克500 Hi4-T搭载越野超级混动架构Hi4-T，建议零售价33.5万元。采用油电并联设计，最大综合功率300kW，最大扭矩750N·m。新车综合油耗2.2L/100km，馈电油耗9.55L/100km，续航里程790公里。现阶段，以电为主的新能源越野车，存在电机无法持续峰值输出、解耦的四驱系统动力输出不完整、电池容量与重量矛盾、馈电状态下性能衰减严重、结构设计的安全隐患问题五大不可忽视的技术难题。坦克品牌迎难而上，坚定选择“越野+新能源”技术路线，为用户创造有纯正越野能力的新能源车型，拒绝拼凑以牺牲越野性能为代价的产品。

理解越野，才会敬畏越野。作为硬派越野的“引领者”，坦克品牌认为越野应该“出得去、玩得嗨、回得来”，并且希望让更多用户加入越野大家庭，享受越野的乐趣。坦克品牌所有的技术解决方案都基于满足越野体验的前提下，采用“越野+新能源”路线，打造了业内先进的越野超级混动架构Hi4-T，其具有可持续的强动力输出、可靠耐用的四驱系统、精准的智慧能量管理、更安全的架构设计四大优势。

坦克500 Hi4-T采用油电并联设计，以持续稳定的动力输出为前提，所有的硬核越野功能，只做升级不做妥协。相比以电驱动为主的新能源越野（纯电、增程），坦克500 Hi4-T电机的介入，能够提供强劲、可持续稳定输出的动力，在爬长坡和脱困时能够避免出现动力突然衰减50%的危险情况，让用户在越野时不仅能出的去，还能安全的回来。

在越野的硬件层面，Hi4-T架构采用具备机械锁止功能的TOD四驱形式，前后轴之间可以实现0-100%扭矩的无缝切换，达成脱困所需动力的最优匹配。配合三把锁，可以将整车动力传递到任何一个车轮上，即使单轮着地，也能保证整车扭矩的100%输出，实现极限场景的轻松脱困。

精准的智慧能量管理，可基于全场景工况，自动调整油电使用比例，同时可以根据个体的充电习惯、使用场景，自适应调整电的消耗速率，并实时进行能量补充，不放过每一个可能的补电机会，把每一份能量的应用发挥到极致，不浪费每一滴油、每一度电。发动机直驱，即使发生馈电情况，发动机可独立驱动车辆，性能衰减少，并快速为车辆补电，依然保证动力持续稳定输出，满足各类场景需求；开创性电池布局采用双包方案，充分利用车内空间，彻底避免了越野场景中可能存在的磕碰问题。

坦克500 Hi4-T采用2.0T发动机+9HAT变速器的黄金动力总成，搭配P2电机，最大综合功率300kW，最大扭矩750N·m，最高传动效率可达97%，参数远超同级车型，动力更足更澎湃，响应更快更灵敏，驾驶感受更静更舒适。同时，油电并联的设计能够提供强劲、可持续稳定输出的动力。作为一款2吨多重的中大型SUV，坦克500 Hi4-T的百公里加速仅6.9秒。发动机的稳定性，则能够彻底杜绝电机出现高温限扭的状况。面对馈电情况，发动机直驱，搭载9HAT变速箱，仍然能够提供足够的动力输出，保证动力时刻在线，满足极限越野、长途穿越的动力需求。

坦克500 Hi4-T搭载先进的智慧能量管理系统。电机配合发动机，达到削峰填谷的作用，削掉油耗高峰，让发动机始终保持在最佳的热效区间，需求低时冗余动力反向充电。在起步、加速、脱困、攀爬等关键时刻，电机填补扭矩低谷，可以让车辆完美匹配不同的用车场景。在城市通勤、越野工况、综合路况下分别采用纯电、混动、智能模式，满足不同驾驶者的专项场景需求。得益于精准的智慧能量管理，坦克500 Hi4-T的综合油耗仅2.2L/100km，馈电油耗仅9.55L/100km，实现790公里超长续航里程。37.1度电池具备110 km的纯电续航，充一次电，可以满足大部分人城市日常通勤一周的上下班出行需求。3.3kW放电功率满负荷运转，可持续使用7小时以上，支持多个大功率电器同时运行，让搬家式露营即刻成为现实。

面对新时代用户的城市用车需求，坦克500 Hi4-T在越野超级混动架构赋能下智能再进化，12.3英寸全彩数字液晶组合仪表、14.6寸悬浮式中控大屏、7英寸后排扶手屏和HUD抬头显示组成四屏联动，信息一目了然，让驾驶更安心。智驾方面，采用“行泊一体”方案，提供智慧巡航、50m循迹倒车、360°全景影像、自动泊车等超实用功能，提供全面守护。

作为一款豪华越野新能源的引领者，坦克500 Hi4-T由内到外的奢享体验也同样做到满分。针对Hi4-T架构，采用具备专利的音乐补偿算法，专项细腻化调教，优化车内低频噪声8-10分贝，语音清晰度高达76.6%，带来超越百万级豪华SUV的静谧体验。前后排纵向乘坐空间975mm，包裹感极佳的座椅，采用欧洲顶级Nappa真皮，拥有座椅通风、加热和按摩功能，仿人手物理按摩具备3个挡位按摩力度、8种按摩模式。此外，具备破冰功能的电吸门、多模式防夹电动侧踏、可翻转45度的后排航空头枕，都在点滴细节间带给全家人超级“头等舱”的享受。