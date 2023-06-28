日前，深圳市贝普奥生物科技有限公司（下称“贝普奥”）完成了数千万元人民币的Pre-A轮融资，本轮融资由启明创投领投，中金资本旗下基金以及天使轮股东高瓴创投（GL Ventures）跟投。本轮融资资金将主要用于拓展产品和服务市场，并基于市场需求快速迭代产品，为企业提供全方位的解决策略。

贝普奥成立于2022年1月，是一家专注于蛋白质组学的研发型高科技公司。贝普奥致力于对蛋白质组学领域的研发成果进行商业开发及转化，以受多项专利保护的蛋白质组学样品前处理系列产品为切入点，通过临床功能蛋白质组学技术平台为客户提供全流程解决方案。

贝普奥的核心团队在蛋白质组学方法学和应用研究方面积累了丰富的技术经验。2016年，团队经过多年深入研究，首次创新提出了SISPROT集成式蛋白质组学样品前处理技术，其优势在于将所有的蛋白质组学样品前处理步骤集成到微型固相萃取柱中，不仅可以减少样品转移步骤中的样本损失，还极大地缩短操作总时长。

基于该技术，贝普奥研发推出了商业化产品——SISPROT全集成化蛋白质组学样品前处理试剂盒。SISPROT试剂盒适用于极微量临床样本分析，通过一站式样品前处理，可以实现100纳克初始样品量稳定检测到约6000种蛋白质，在检测灵敏度、分析效率、以及通量性方面都优于同类产品。另外，针对临床大队列的分析需求，贝普奥开发了自主知识产权的全自动化、高通量样品前处理仪器，可以配合SISPROT试剂盒蛋白质组学样品前处理所有步骤使用，实现2小时完成96个样品处理，极大地提升效率且保证高一致性。

基于自有的SISPROT样品前处理技术，贝普奥又逐步推出多个蛋白质组学技术解决方案，满足极微量样品前处理的要求，并如空间可视化蛋白质组以及细胞类型蛋白质组等，为组织微环境系统解析提供多策略的有力工具，具有很强的市场竞争优势。贝普奥首席技术官高伟娜博士介绍：“贝普奥定位于整个蛋白质组学市场的上游技术解决方案供应商，弥补该领域内的商业空白，可与国内外的各类型蛋白质组学公司及生物医药产业链形成完整的上下产业链条，因此具有广阔的市场前景。”

对于贝普奥的未来发展计划，贝普奥首席执行官徐昊博士表示：“感谢投资人对贝普奥的认可和支持，本轮融资是公司发展的重要里程碑。随着贝普奥本轮融资的顺利完成，通过团队的共同努力及高效率的研发，贝普奥的蛋白质组学样品前处理SISPROT试剂盒已经实现量产并进入商业化推广阶段，全自动化工作站的研发已完成内测，预计2023年下半年进入市场，且已实现了空间可视化蛋白质组学和细胞分辨率蛋白组学平台的搭建。未来，贝普奥将立足大湾区，期待蛋白质组学技术在创新标志物和创新药物研发全链条上发挥更大的作用。”

启明创投合伙人陈侃博士表示：“我们非常关注蛋白质组学领域的创新企业。近年来蛋白质组学技术发展迅速，预计未来的5-10年将是蛋白质组领域在中国乃至全球爆发式发展的黄金时间，相应地，蛋白质组相关企业亦迎来快速发展阶段。贝普奥正处于业务发展的起飞阶段，我们看好贝普奥未来发展前景，希望在核心团队的共同努力下，贝普奥可以迅速成长为行业的标杆，运用领先的蛋白质组学技术为精准医疗助力，为社会创造更多价值。”