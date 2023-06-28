近日，百世集团旗下百世软件的千易ERP接入自然语言处理工具ChatGPT，帮助跨境卖家智能生成多种语言的商品标题和描述。这也是百世集团首次对AI功能予以商用。

“今年以来，我们已在多个业务实操场景中启用了人工智能，为物流行业积累相关经验。”百世软件负责人陈鹏表示，目前百世对AI功能的探索分三大类：以AI为工具减少重复性劳动、让AI辅助大数据分析、以及用AI生成创意。

为千易ERP接入ChatGPT正是以AI为工具的尝试之一。千易可对接覆盖欧美、东南亚的主流电商平台，如Amazon、Shopee、Lazada、Tik Tok等，并支持汉语、英语、泰语、越南语、印尼语五种语言。目前，在最新版的千易操作端上，用户在后台输入产品描述、关键词等信息，即可通过AI智能生成不同语言的商品标题和详情介绍。

ChatGPT可根据产品特点和目标受众自动生成与用户需求匹配的文字内容，还可根据不同平台的规则生成关键词，帮助商品增加排名权重，其翻译的外语用词也地道、精准，为用户省下了大量花在学习平台规则、追踪行业热点、语言互译互查上的脑力和时间。

下一阶段，千易还会嵌入更多AI功能，如商品自动定价、加工商品图片、自动生成海报等。

此外，百世软件正在研究用AI为外贸商家推荐选品的功能。