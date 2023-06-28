印尼供应链初创公司Baskit日前宣布，已经在其种子轮融资中获得了330万美元资金。而作为本次融资的背景，三个月前，Baskit刚在其Pre-seed轮融资中筹集到了150万美元。

据了解，本次融资得到了包括Betatron Venture Group、Forge Ventures、Investible、1982 Ventures、DS/X Ventures、Orvel Ventures、Michael Sampoerna等在内的众多国际和当地投资者的参与。Baskit表示，将利用这笔资金推进其技术开发及业务拓展。

Baskit成立于2022年，主要致力于通过B2B的方式为印尼的分销商和批发商提供包括库存管理、分销管理、资金贷款&订单融资等方面的服务，帮助企业进行供应链的数字化转型。据该公司透露，自22年11月推出以来，公司的月收入环比增长超过70%。

而作为Baskit业务呈现如此增速的背景，其表示，这是由于当地中小型企业对分销和批发业务环节需求的快速增长，而这一点在后疫情时代下尤为突出。Baskit指出，目前，这些企业正面临着利润下降、市场不确定性增加以及销售额减少等额方面的挑战。基于其解决方案，Baskit希望能够为参与企业们带来更为长期的经济效益。并且Baskit也进一步指出，供应链对东南亚各个国家的经济构成来说至关重要，其GDP的40%到50%都会依赖于这一领域，因此，“最终它们必须要实现全面的现代化和数字化。”