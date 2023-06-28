总部位于新加坡的数字化全球支付与财资管理解决方案提供商寻汇 SUNRATE 于近日宣布完成最新的 D-1轮融资，本轮融资由阿美风险投资 (Aramco Ventures) 旗下的多元化成长基金 Prosperity7 Ventures领投，原有股东Softbank Ventures Asia（软银亚洲风险投资公司）等跟投。

据FXC Intelligence 数据显示，全球B2B跨境支付市场发展潜力巨大，到2030年，预计市场总规模将达到56.1万亿美元。寻汇 SUNRATE 计划将本轮融资所得资金，用于进一步的全球市场扩张及战略投资，从而持续深化自身的前沿产品和服务，加强其作为新兴市场中领先的全球B2B支付平台的地位。

近期，寻汇 SUNRATE 已正式获得由新加坡金融管理局 (MAS) 颁发的资本市场服务许可（CMS牌照）。除此之外，早在2021年寻汇SUNRATE便已成为第一批获MAS颁发大型支付机构（MPI牌照）的企业，现如今是新加坡为数不多同时持有MPI牌照和CMS牌照的企业之一。

寻汇 SUNRATE 联合创始人 Paul Meng 表示：“在当前宏观经济环境下，由全球新老投资者牵头的新一轮投资，是对寻汇SUNRATE业务的持续强劲增长与企业服务能力的高度认可。此轮融资将进一步加速我们在新兴市场中的发展，持续助力我们打造行业领先的全球 B2B 数字化支付解决方案。未来，我们计划在中东等更多新兴市场进行战略布局。”

Prosperity7 Ventures 执行董事总经理 Aysar Tayeb 表示：“运用前沿技术解决金融与支付领域的挑战能够释放巨大潜力，并对经济与社会转型升级带来重大的积极影响。在过去几年里，寻汇 SUNRATE 已成功打造了覆盖全球的B2B支付网络，通过高效便捷的数字化支付解决方案助力跨境领域突破重要瓶颈。我们很高兴能够领投本轮投资，与寻汇 SUNRATE 合作，支持他们独特的支付系统不断扩展到新的疆域。”