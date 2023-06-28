6月27日，继海外热销后，中兴通讯带来的全球首款AI裸眼3D平板电脑——nubia Pad 3D终于在国内公开市场开启预售。

该日，nubia Pad 3D在中兴商城正式开启预售，售价10999元，并将于6月30日正式开售。中兴通讯与中国移动咪咕联合定制的“咪咕视频3D版”，将带来丰富的超震撼裸眼3D电影，电视剧，综艺，体育直播，游戏直播，动漫，儿童等全场景，全内容的3D节目，让消费者沉浸在裸眼3D的娱乐海洋中。此外，中兴联合众多合作伙伴还带来了独特的3D视力健康，3D教育百科，3D电子相框，3D酷模，3D相机等诸多超酷应用。

nubia Pad 3D拥有独特3D光场显示技术，并通过强大的芯片运算速度、图形处理能力，加持强大的AI算力引擎。凭借AI眼球跟踪技术，它能够实时匹配最舒适的视场，并将运动到光子的跟踪延迟提高到人类无法感知的阈值，提供无缝的多维交互体验。好玩又酷炫的3D黑科技。nubia Pad 3D拥有2D-3D一键实时转换处理功能，通过3D图库能快速把各种普通的照片，视频和电影等资源变成拥有临场感的3D视效，使用户体验到无处不在的3D场景。

裸眼3D的应用场景包括3D酷模、3D相册等全场景的应用软件，让用户可以第一时间体验到裸眼3D的趣味玩法。不仅适用于普通消费者场景，在3D教育、3D展览、3D医疗等行业领域也大有可为。基于裸眼3D课件，机械原理、建筑构造和人体构造的内容展现形式上更加立体；基于文物的3D可视化，游客不止能够静态观看玻璃橱窗内的国宝，还可以实现一场跨越时空的沉浸式互动。

nubia Pad 3D双摄采用人眼仿生原理，能够同步采集信息，1600万像素后置双摄具备3D拍摄的能力，800万像素前置双摄则具有3D视讯的能力。

nubia Pad 3D搭载骁龙888+UFS3.1+满血LPDDR5的旗舰组合，辅以12.4英寸2.5K 自适应调光IPS LCD显示屏，支持2560×1600分辨率，120Hz智能高刷新率，四角对称式杜比环绕四扬声器。此外，配备了9070mAh大电池和33W快充。

nubia Pad 3D采用金属机身设计，整体轻巧便携，拥有多重选择的不同接口以及卡槽设计，有效提升产品使用的便利性。