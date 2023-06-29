近日，比亚迪宣布与汽车经销商ATL汽车集团达成合作，将共同为加勒比地区提供新能源乘用车产品，推动当地汽车电动化进程。

本次双方强强联手，携手为加勒比地区消费者提供新能源乘用车销售及售后等服务，业务覆盖10个国家，包括牙买加、特立尼达和多巴哥共和国、开曼群岛、库拉索、巴巴多斯、阿鲁巴、安提瓜、圣卢西亚、圭亚那和苏里南。双方计划在牙买加开设两家门店，分别位于金斯顿和蒙特哥湾，当地消费者能一站式感受比亚迪技术、体验比亚迪产品。

ATL汽车集团执行董事长Adam Stewart表示：“电动化出行已经是未来的趋势，我们非常高兴能与比亚迪达成合作，也非常荣幸能推动牙买加的新能源汽车普及。我们将全面接受预订，并预计将于10月开始交付。此外，我们会在加勒比地区大规模开设门店。ATL相信，未来，比亚迪将成为牙买加甚至加勒比地区排名第一的电动汽车品牌。”

比亚迪中美洲及加勒比海地区国家经理张琎表示：“与ATL汽车集团达成合作是正确的决定，可持续发展是我们共同的理念。我们的目标是，用创新技术保护地球、造福人类，助力为‘地球降温1°C’，这也是比亚迪的品牌愿景。接下来，我们将与ATL完成10家门店建设，为当地用户提供更好的消费体验，促进当地可持续发展。”