在2023 MWC上海期间，华为举行产品与解决方案创新实践发布会，面向无线通讯领域发布5GigaGreen绿色创新实践，与全球运营商一起促进网络极致性能和绿色节能。华为无线产品线副总裁、首席营销官甘斌表示，极致性能和绿色节能是华为无线创新的驱动力。秉持5GigaGreen创新理念，华为在超宽带、多天线、最大化无源能力、0 bit 0 watt设备和网络五大方向上持续创新实践，构筑成功到卓越的5G网络。

超宽带是多频网络降能耗的最佳选择

华为超宽带解决方案在全频段和全场景实现多频合一，降低能耗。频段上，华为率先提出的业界最低能耗FDD 4T4R RRU，通过超宽带射频、功放技术算法的创新，实现3频合一， 满足全频段、全制式极简部署的同时，能耗同比业界，降低20%以上。目前，超宽频4T4R RRU已在全球规模商用，发货量超10万片。在欧洲，单站从4频升级到6频后，能耗降低30%。同时，超宽带从FDD拓展到TDD。业界最大带宽800MHz MetaAAU可覆盖C-band全带宽，功耗同比2个400MHz独立模块降低20%。

场景上，超宽带从宏站拓展到微波和DIS，微波新2T ODU，800MHz带宽实现更多载波聚合，功耗同比业界降低50%；超宽频LampSite，实现2GHz带宽，整站能耗降低40%。

多天线是比特能效提升的最优路径

首先，华为TDD M-MIMO，通过多天线和大带宽技术，同比4T4R可提升20倍比特能效。在中东商用网络高流量区域，通过多流配对技术，TDD 64T64R M-MIMO已兑现10倍以上比特能效。随着未来话务流量提升，流数持续增强，可进一步提升20倍比特能效。

其次，华为FDD多天线技术在业界也处于领先水平。在欧洲，配套智能波束赋形算法，业界性能最强的FDD 8T8R，相对传统4T4R，已实现1.5倍能效提升。同时，业界唯一规模商用的FDD M-MIMO已兑现3倍比特能效提升。通过R18以及后续协议增强，能效可进一步提升4~6倍。

最大化无源能力，开启绿色新赛道

华为独有的先进天线技术SDIF(信号直通馈电技术)，实现“0线缆，0损耗”。结合Meta Lens技术，可最大化聚合波束能量，带来25%极致能效提升。目前，华为绿色天线已全球商用规模部署25万片以上。

此外，华为在TDD Massive-MIMO方面持续创新。业界唯一的MetaAAU引入ELAA（超大规模天线阵列技术），通过算法、架构，软硬件融合创新，在欧洲，相比传统AAU, 实现覆盖相同的情况下，能耗节省33%。目前，MetaAAU已全球规模商用，发货超10万片。

“0 bit 0 watt”，打造设备节能新标杆

华为通过软硬件算法的联合创新，全面实现设备级的“0 bit 0 watt”。

华为已实现业务首个99%关断深度的极致休眠，使设备运行功耗小于5W。此外，配合创新的按需唤醒算法，在保障用户体验的同时，华为可实现设备的随时唤醒。另外，华为已实现业界首个毫秒级的载波和通道关断，通过基带和射频联合创新，相比业界分钟级关断，带来额外的10%功耗降低。

智能化使能网络级“0 bit 0 watt”

由于网络中各站点话务流量、节能特性、频段和设备能效以及频段间覆盖存在差异，华为提出iPowerStar智能化解决方案，可根据网络实际话务特征、节能特征、能效栅格和体验栅格，实现智能化节能策略编排，达到多频网络下一站一时一策，最大化整网能效。在中国河北五一期间，开启iPowerStar后，全网能耗降低19%，同时话务量提升19%，整网能效提高45%。

甘斌最后说到，依托于持续领先的无线产品和解决方案，华为5GigaGreen创新永不止步。华为将与产业界共同努力，构筑成功到卓越的5G网络。