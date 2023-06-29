引领下一代智能电动汽车标准的超智驾轿跑SUV—小鹏G6正式上市。新车共推出5个版本，售价区间为20.99万元-27.69万元，小鹏G6将实现上市即交付，Max版车型的XNGP高阶智能辅助驾驶能力也随交付即刻实现。在叠加预售权益的基础上，首批用户还将在上市期内获得5000元选装基金、熔云橙外观色限时免费(价值5000元)、交付礼包、复购/置换权益、智享升级(福利，提供给已开通XPILOT/XNGP智能辅助驾驶系统软件的小鹏车主，用于复购或置换G6 Max车型)等多重尊享权益。

作为SEPA2.0扶摇技术架构下的首款战略产品，小鹏G6是现在全行业唯一一款量产的、同时兼备XNGP全场景智能辅助驾驶、800V Sic碳化硅高压平台、前后一体式铝压铸和CIB电池车身一体化技术的智能纯电SUV。

G6的核心突破在于：它让高等级的智能辅助驾驶成为【标配】，以更技术的方法解决了用户续航的焦虑；在保证优秀极限驾控能力的基础上，兼具了很好的动态舒适性；并在轿跑造型和超大空间上取得了很好的平衡。G6牢牢抓住用户核心需求，在25万级价格区间率先打造下一代智能电动车的高阶体验，是25万级智能电动SUV的最强者。

XNGP绝非期货，AI代驾让你先享下一代全场景智能

小鹏G6搭载了行业唯一量产的高阶智能辅助驾驶系统XNGP，基于BEV + Transformer 技术架构，拥有包括激光雷达在内的31个高性能智驾传感器、总算力高达508TOPS的双Orin-X芯片，能够洞悉道路的每一个细节，毫秒间得出最佳行驶路径，代表了当前行业最高水平的高阶智能辅助驾驶能力。

随着G6的上市，小鹏汽车同步发布了”AI代驾”模式，计划在今年四季度向所有XNGP的车主推出。通过短时间分析用户日常高频场景，学习用户驾驶风格，来实现私人定制路线，达到更高的通勤效率。

目前，小鹏汽车已陆续开放广州、上海、深圳、北京的城市NGP功能，XNGP的周用户渗透率已经达到了94.6%，城市NGP效率已接近人类司机90%的水平，高速NGP更是媲美老司机。

“全新一代的高速NGP、安全好用的城市NGP、行业领先的VPA-L停车场记忆泊车，用户日常高频用车的3大场景无缝连接，买小鹏，送AI代驾，让每一个人、在每一天、每一个地方，都能使用XNGP。”何小鹏表示。

首发智慧多场景座舱，全场景语音免唤醒

此次G6首发的智慧多场景座舱，可将时间、地点、温度等环境感知设置为触发条件，创建成一个个能一键执行或自动执行的场景，实现350+项功能的自由调动及组合，使用户能够拥有”千人千面的高级定制”，不断解锁智能出行的新场景。

全场景语音2.0系统，已实现连续指令识别、多音区识别、无网络可使用能力，并拥有行业领先的全场景免唤醒功能，在车内乘员正常对话中，无需”你好，小P”，即可感知、识别，并响应执行前后排所有乘客的每一项需求。

小鹏汽车智能座舱领域在行业内始终保持第一。小鹏G6的智能座舱(Xmart OS 4.0车载智能系统)表现更为惊艳，标配高通骁龙SA8155P车规级座舱芯片、14.96英寸悬浮触摸式中控屏，以”GPT”般的大脑，打造更”类人”的智能座舱和情感化的交互体验。

续航超长且扎实，在哪充电都更快

下一代智能电动汽车，续航不仅要长，更重要的是”不虚”。在普遍仍使用400V平台的当下，大部分厂商通过堆积电池度数达成长续航，不但成本高昂，且往往让用户陷入”参数亮眼，续航不实”的烦恼。小鹏G6凭借0.248Cd的超低风阻设计、全系标配热泵以及更高效的热管理系统、前后一体式铝压铸带来的车身轻量化，实现高达755公里超长续航、13.2kWh的百公里电耗。

何小鹏表示：”小鹏在售车型于挪威NAF2023下测成绩续航达成率第一，而G6的续航测试标准比这份数据要来的更严苛。作为下一代智能电动车，小鹏G6的选择就是磕电耗。我们不光要做中国续航最长的电动车，更要做续航最扎实的电动车。”

得益于率先量产的全域800V高压SiC碳化硅平台与全系标配的3C电芯，小鹏G6在S3/S4超充桩上可实现充电10min续航增加300km。”不挑桩，在哪充都更快”，是小鹏G6充电的最大优势；即使在国家标准快充桩，用户也能享受到G6 800V超快充的普适性，对比友商400V车型充电快1倍以上。

快且稳的操控，藏不住的性能基因

G6是一台为驾控而生的车。短前/后悬的设计, 让G6体型更加灵活，也极大提高了操控稳定性。国内唯一的前后一体式铝压铸车身，集成度更高、更稳定；车身扭转刚度高达 41600N·m；更强的车身刚性，大幅提升了车辆过弯时的车身支撑性及抗形变能力，车辆姿态更稳定、更易控制，麋鹿测试极速 82km/h。

此外，G6配备了越级的悬架系统：前纯铝双叉臂式和后五连杆式独立悬架(含横向稳定杆)，前悬架采用全铝合金材质，有效降低簧下质量；小鹏汽车联合德国顶级工程团队，共同对G6的底盘进行专业缜密的调校，高速稳定性好，不飘；转向手感丝滑，过弯侧倾小。

高性能、高度集成化的800V XPower三合一电驱动系统，带来3.9s的G6百公里加速；这一套全栈自研800V XPower电驱，还采用了油冷、扁线绕组技术，0.15s可瞬间爆发最大动力输出；G6跑得快，也刹得住，百公里刹车距离33.4m。

极致安全，全面守护用户的每一次出行

安全是小鹏汽车对用户最坚定的承诺。G6遵照C-NCAP 2024 、E-NCAP 2023、中保研行业三重严苛安全设计标准设计，无惧全球安全挑战。高强度钢铝混合车身，具备高安全性和轻量化特性。行业领先的CIB电池车身一体化技术，外层采用1500MPa超宽热成型钢门槛，侧柱碰抗压能力可达80吨，卓越的车身刚度和强度，为用户留出足够的安全旷量。

G6电池包采用远超国标的电芯标准打造，并通过30余项严苛测试，可耐高温达700度，具备IP68级防水防尘标准，浸泡在水下48小时无进水，给与电池全方位的安全防护。

此外，G6还配置了同级领先的13项全面主动安全系统，通过全车探测雷达与摄像头的融合识别，综合判断车辆行驶时前、后、左右的风险，并及时预警或主动介入，保障用户出行安全。

科技美学、超大空间，全新超感官享受

G6深化”科技流动美学”设计理念，特别邀请知名科幻作家刘慈欣受邀担任前瞻设计顾问，为设计团队提供设计灵感。凭借创新的极具未来感的动感流线造型、有速度感的运动姿态，折服了缪斯设计奖评审团的众多评审员，荣获美国缪斯设计奖的最高奖项——”铂金奖”。

巧妙的幻视悬浮车顶设计，配合2890mm的长轴距和60.8%的轴长比，为G6带来了同级领先的前后排头部空间和后排腿部空间，完美平衡了轿跑造型的溜背设计和用户对车内超大空间的需求，充分保证了乘坐体验的舒适性。

多项第一，领卷新能源汽车下半场

9年创业之路，小鹏汽车始终秉承强者之心，不断拓展智能电动汽车行业的边界，创造了无数个第一：G3-第一个实现视觉融合泊车、P7-第一个融合高精地图SR的高速领航辅助&实现智能语音、P5-第一个量产激光雷达&城市导航辅助驾驶、G9-第一个推出800V电子电气架构、BEV感知系统&全场景免唤醒智能语音，本月小鹏成为行业唯一在北京开放高等级智能辅助驾驶的企业。小鹏汽车通过一次又一次的行业第一，赢得了30万车主鹏友们的信赖。