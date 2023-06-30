人工智能有效地实现了汽车价值链，包括制造、设计、供应链、生产、后期制作、“驾驶辅助”和“驾驶员风险评估”系统。汽车制造服务，例如零件制造和设计，以及与人类协作以协助生产人工智能驱动的汽车。人工智能使用人类数据和算法来模仿人类的决策或思维能力。汽车制造商可以简化决策流程，提供高质量的客户体验。目前的车辆已经配备了人工智能工具和设备，例如防抱死制动系统（ABS）和自适应巡航控制系统。

深度学习、机器学习、情境感知、计算机视觉和自然语言处理是汽车人工智能市场的基于技术的细分市场。深度学习预计将成为最重要且增长最快的技术。许多公司正在投资使用深度学习技术进行图像处理、语音识别和数据分析的自动驾驶汽车。汽车行业发展的下一个里程碑是主要基于人工智能的自动驾驶技术。

丰田将利用人工智能来优化未来电动汽车的续航里程

人工智能 (AI) 执行复杂任务的能力越来越强。丰田计划利用人工智能的力量来改进汽车设计流程，同时优化车辆空气动力学，这是提高电动汽车续航里程的关键因素。丰田研究院 (TRI) 是丰田的研发部门，旨在开发能够“大幅提高个人和社会生活质量”的产品和技术，刚刚公布了其最新的创新成果。丰田表示，研究人员揭示了一种新的生成式人工智能技术，可以改进车辆设计流程，让设计师能够获得新的功能。

TRI 的新人工智能技术将精确的工程约束直接融入到设计过程中，例如阻力、行驶高度和客舱尺寸。此外，通过使用基于文本到图像的技术，设计人员可以使用文本提示修改其初始草图。通过将约束直接纳入设计过程，该工具可以帮助丰田更高效地设计电动汽车。

Nvidia 的 AI 技术加速推进自动驾驶汽车行业发展

根据 Next Move Strategy Consulting 的数据，到 2030 年，全球自动驾驶汽车市场预计将产生高达 2.3 万亿美元的收入。半导体巨头英伟达将处于这一巨大增长的最前沿，因为其人工智能(AI) 技术在帮助自动驾驶汽车变得更好方面发挥着关键作用。英伟达长期以来一直参与自动驾驶汽车的开发。2015年1月，Nvidia宣布推出Drive CX和Drive PX汽车平台。Drive CX 是一种数字驾驶舱解决方案，而 Drive PX 是一种图像处理解决方案，旨在帮助自动驾驶汽车的开发。该公司在 2016 年推出了 Drive PX2，声称这是世界上第一台车载人工智能超级计算机。

Drive PX2 使用 Nvidia 的图形处理单元 (GPU) 和深度学习算法来帮助该公司的汽车合作伙伴开发自动驾驶解决方案。好的一面是，多年来，Nvidia 在更强大的 GPU 的帮助下磨练了其汽车人工智能技术。该公司于去年 9 月推出了最新一代的 Nvidia Drive，即 Thor。据 Nvidia 称，Drive Thor“实现了高达 2,000 teraflops 的性能[并]统一了智能功能——包括自动驾驶和辅助驾驶、停车、驾驶员和乘员监控、数字仪表板、车载信息娱乐 (IVI) 和后座娱乐——集成到单一架构中，以提高效率并降低总体系统成本。”

这比 Drive PX2 8 teraflops 的计算性能有了很大的飞跃，这表明 Nvidia 的自动驾驶汽车平台多年来已经取得了长足的发展，现在的能力更强。这并不奇怪，因为自推出基于 28 纳米 (nm) Maxwell 架构的 Drive PX 以来，Nvidia 的 GPU 架构已经有了显着改进。与此同时，Thor 基于 5 nm Ada Lovelace 架构，这解释了 Nvidia 第一代 Drive 平台性能的巨大提升。

更小的工艺节点帮助英伟达在其芯片中更紧密地封装了更多数量的晶体管，使其能够产生更多的计算能力并降低功耗。因此，与几年前相比，Nvidia 的 GPU 现在在处理人工智能工作负载和为自动驾驶汽车提供动力方面更加强大。英伟达已经建立了一个由汽车制造商、零部件供应商和软件供应商组成的坚实的生态系统，以抓住这一巨大的机遇。

沃尔沃汽车技术基金投资人工智能初创公司

利旗下的沃尔沃汽车表示，它已对 CorrActions 进行了“战略投资”，CorrActions 是一家以色列深度科技大脑监控人工智能初创公司，该公司开发了一项技术，该汽车制造商认为该技术将“实现大脑活动监控，并可能帮助我们更好地了解驾驶员”。人工智能驱动的软件可以根据反映大脑活动的微肌肉运动来检测驾驶员和乘客认知状态的异常。通过使用方向盘等现有传感器，这种运动可以暗示各种认知症状，包括驾驶员分心、醉酒或过度疲劳。

沃尔沃表示，“CorrActions 技术有潜力成为我们未来安全系统的高度相关补充。因此，我们决定入股 CorrActions，以支持其技术的进一步开发和商业化。CorrActions 表示，它“使汽车制造商能够使用车辆中已有的数据，高精度地了解驾驶员和乘客的认知症状，如疲劳、注意力不集中、焦虑、酒精、晕动病、药物影响等，而无需对硬件进行任何更改”。

Mullen Automotive 推出人工智能驱动的 PERSONA 技术

Mullen Automotive, Inc. 是电动汽车 ( EV ) 制造领域的新兴领导者，宣布将在其所有商用和消费车型中采用人工智能驱动的 PERSONA 汽车技术。该创新系统最初是为 Mullen FIVE 开发的，采用最先进的人工智能摄像头、传感器和视频监控技术，利用面部识别为每位驾驶员打造定制的车辆体验。PERSONA 的面部识别技术可以在 8-10 英尺的距离内识别驾驶员，从而使车辆能够在驾驶员返回时解锁并启动。这项技术有望提高商业应用的效率和安全性，例如最后一英里的送货服务。

该技术的广泛应用还扩展到休闲车，它可以增强安全性和便利性。例如，在Bollinger B1 SUV的离网场景下，面部识别和“营地模式”可以保护贵重物品，让户外爱好者安心。该技术可以个性化车辆设置，包括电子安全围栏、宠物和乘员安全模式、高级车辆充电和人工智能紧急响应等功能。

总结：人工智能在汽车行业的未来令人兴奋。人们正在寻找能够改善驾驶体验、燃油效率和安全性的新技术。显然，人工智能只是汽车行业革命的开始。预计到2030年底，95-98%的新车将配备人工智能技术。人工智能投资和开发不断增加。这只会意味着技术对汽车和整个汽车行业的影响将会增长。人工智能技术使人们能够为家人选择合适的汽车，甚至为他们开车。

汽车品牌和制造商可以利用高质量的训练数据来跟上人工智能创新的步伐，利用其潜力来实现我们对汽车的未来愿景。汽车行业正在获得一个急需的机会来重新评估其流程并进行变革，从最初的设计到车辆的制造和分销，而 AI 是个最值得关注的赛道。