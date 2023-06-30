6月30日，中国创新型手术机器人企业康诺思腾（Cornerstone Robotics）宣布完成新一轮8亿元融资。本轮融资引入了多家业内投资机构，包括道合科技投资、联想创投，并获得老股东清松资本、美团龙珠、启明创投、礼来亚洲基金、新世界发展集团和险峰K2VC追加投资。本轮融资将推动公司加速手术机器人新产品研发、临床试验、注册上市及全球化推广。

康诺思腾成立于2019年9月，创始团队为全球头部医疗手术机器人专家，深耕行业数十年。该公司致力于打造安全高效的手术机器人平台，现已完成底层技术平台和产业化平台的搭建，掌握机械架构、电气架构、软件架构、复杂算法和视觉影像系统等核心技术的自主研发、自主可控，实现了软组织手术机器人及其他重大专科手术机器人的多管线布局。2022年，康诺思腾手术机器人取得重要进展，成为国内首家面向全球，在国际市场进行临床试验的创新型手术机器人企业。

据介绍，三年时间，康诺思腾公司成功攻克技术难题，实现高品质手术机器人产品的攻坚开发，自主研发的多孔腔镜手术机器人已顺利完成泌尿外科动物试验，以及泌尿外科和大普外科人体临床试验多例高难度手术。目前，其第一代腔镜手术机器人已进入人体临床阶段，并将在全球范围申请医疗器械认证，后续将陆续获批上市，服务全球医护，惠及更多病患。

目前，该公司已在中国深圳、中国香港、中国北京和美国设有分支机构，在全球设立三大研发中心，并在深圳建设了量产工厂。

道合科技投资表示：“道合团队深耕智慧医疗领域投资，关注和学习手术机器人方向近十年，坚定地看好康诺思腾团队。康诺思腾坚持全方位自主创新，以为医生、患者提供安全可靠、智能普世的手术机器人产品为使命，短短3年时间，康诺思腾团队围绕外科手术第一性原理，自主定义研发并量产手术机器人软硬件平台和全套核心部件，打破国外技术垄断，展现出了极强的底层研发和经营落地能力。康诺思腾起步就具备一流国际化基因，公司立足粤港澳大湾区，搭建全球专业团队，面向全球市场，用心合作国内外顶尖外科医生、建立了高水平临床需求转化与实现体系。道合相信康诺思腾必将为全球外科医生提供高品质的手术机器人平台与服务，造福全球患者，让手术安心，为生命辽阔。”

联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强表示：“医疗机器人往往对体积、安全性、消毒清洁等有更特殊的要求，同时需实现充分的成本控制才能得到规模化应用。目前医疗机器人尤其是手术机器人仅在美国实现广泛应用，国内市场较为空缺，有巨大的产业潜力。康诺思腾发展医疗机器人的思路非常清晰，通过自研发机器人底层技术，搭建核心技术平台，在此基础上面向各领域发展手术机器人，解决不同外科手术的临床需求，以形成生态进一步扩充医疗机器人的应用场景。联想创投长期关注数字化赋能产业升级，今后希望与康诺思腾合作共赢，推动医疗机器人产业的健康发展。我们相信凭借雄厚的技术实力和强劲的发展潜力，康诺思腾必将在中国乃至全球的高端手术机器人产品与服务中创造更大的价值，造福更多的临床医患。”

康诺思腾创始人欧国威教授表示：“感谢新老股东对康诺思腾的高度信任与支持，也感谢全体康诺思腾人一直以来对医疗健康事业的不懈追求，对企业共同愿景的用心坚守。康诺思腾始终致力于打造安全高效的手术机器人平台，关注临床需求和转化，坚持自主研发创新，搭建具有核心竞争力的底层技术平台，支撑我们未来解决不同外科手术的临床需求，让更多医患受益于高端医疗器械。三年半的时间，见证了团队从十余人到数百人，见证了康诺思腾在全球四地实现业务布局，建立三大研发中心、量产工厂，自主研发的腔镜手术机器人得到了国内外顶尖的临床专家高度认可。未来，康诺思腾将继续专注创新攻关，加速推进新产品研发、临床试验及上市销售，助推优质医疗服务普及，让全球医患受益于中国高端医疗科技。”