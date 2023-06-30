华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌在2023 MWC上海展5G Advanced论坛上宣布，2024年，华为将会推出面向商用的5.5G全套网络设备。这也标志着ICT行业即将迈入5.5G时代。

经过四年的高速发展，5G建设已经取得了丰硕的成果。目前全球已经有超过260张5G商用网络，超过12亿5G用户，1.15亿F5G千兆用户。与此同时，新的业务形态与内容，也在持续地演进升级，包括裸眼3D等在内技术的突破，将个人沉浸式体验带上了新高度，这些新业务也对5G网络的能力提出了更高的要求。作为5G网络的升级演进必经之路，5.5G网络时代的到来已经在产业界形成共识。

华为倡导的5.5G时代，是包含5.5G、F5.5G、Net5.5G等全面演进升级的端到端解决方案，5.5G时代一方面可以保护运营商的5G投资；另一方面将会带来10倍的网络性能提升。这不仅实现了下行万兆、上行千兆的峰值能力，以满足丰富多样的业务需求，同时还引入无源物联等全新技术以打开千亿物联新空间，开创新的产业愿景。

杨超斌表示：“面向5.5G时代的技术和商业验证均已就绪，标准节奏明确，5.5G时代正蓄势待发。2024年，华为将会推出面向商用的5.5G全套网络设备，为5.5G的商用部署做好准备! 华为期待和产业携手，共同开启5.5G时代新征程。”

作为端到端5.5G解决方案的行业倡导者，华为联合全行业积极探索5.5G各项关键技术能力的研发和验证。包括实现万兆下行的超大规模天线阵列技术、兑现千兆上行能力的灵活频谱接入技术，以及开启千亿物联的无源物联技术Passive IoT等无线5.5G的关键技术均取得了重大验证进展。作为F5.5G超宽带网络时代、使能万兆体验的关键技术代表50G PON，未来将被广泛应用于家庭、园区和生产领域，华为已与全球30多家运营商完成了技术验证和应用试点。除了5.5G在无线和光接入等领域的关键技术发展，5.5G核心网通过智能原生技术，不断实现能力增强和能力开放，将AI能力通过网络送达联接末端，从而使网络能够更好地服务于千行百业。Net5.5G提供万兆接入、超宽承载、AI网络微秒级时延的关键能力，打造新一代行业数字化网络底座，满足各行各业对高品质的网络接入，助力数字化转型。