根据Dataiku委托IDC InfoBrief日前发布的一份报告显示，近期，亚太地区的企业对人工智能的采用程度呈现出了激增趋势。

报告称，在亚太地区，人工智能的采用得到了飞速提升，企业在业务经营中使用人工智能技术的比例从2020年和2021年的39%于去年（22年）大幅增加至了76%。

此外，报告也显示，这一趋势也特别体现在了东南亚，该地区企业在2023年计划对人工智能和机器学习技术的投资将比上年增加67%。

报告指出，人工智能平台将是2022年至2026年间增长最快的软件类别。尤其是在东南亚，人工智能解决方案的支出预计将从2022年的1.74亿美元增加至2026年的6.46亿美元。而在2021年到2026年期间，这项技术的市场预计也将有40.8%的年增长率。

报告还表示，银行、金融服务和保险业会是这类技术的是最大支出者，这些领域将占东南亚垂直领域人工智能支出的26.6%。制造业则紧随其后，占17%，其次是政府部门，占11%。

报告认为，该地区采用人工智能平台的主要原因是企业希望提高员工的生产力，加快新产品的推出，以及加强自身的风险管理能力。

不过，报告也补充道，尽管该地区正在呈现出以上进展，但只有8%的区域组织会将人工智能和ML技术视为企业竞争力的基本组成部分。