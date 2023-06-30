由昕诺飞、喜力、Nobian和飞利浦成立的风电联盟共同庆祝在芬兰落成投运当地最大的风电场。该项目旨在为四家总部位于荷兰的联盟企业提供可再生电力供应。根据联盟与Mutkalampi风电场签署的十年协议，风电场将为联盟每年提供330吉瓦时的电能，相当于4万家庭的用电量。该可再生能源项目预计每年可帮助减少23万吨的二氧化碳排放。

根据2020年签署的开创性《虚拟购电协议》，联盟承诺将采购该风电场前10年的产能。该风电场接入芬兰电网，四家联盟企业可获得“绿电来源保证证书”（Guarantees of Origin，简称GO）。该协议不仅确保了这一可再生能源项目的稳定收入，也确保了采购企业的能源清洁度。

昕诺飞可持续发展全球负责人Maurice Loosschilder表示，“通过这一开创性的合作伙伴关系，我们将为包括生产基地、工厂、办公室和仓库等欧洲业务运营设施提供可再生电力保障，同时加快欧洲向清洁能源转型。该风电场为昕诺飞在欧盟（不含波兰）的运营提供电力。在此之前，我们在欧盟已经签署了相关协议。我们很荣幸能够与志同道合的伙伴合作，不断推进我们的可持续发展旅程，在2025年前加速实现《巴黎协定》下1.5摄氏度的控温目标。”

喜力企业事务欧洲总监Marco Faes表示，“喜力致力于‘酿造更美好的世界’（Brew a Better World）。为实现这一目标，我们正在加速推动酿酒厂的脱碳转型。我们携手全球采购部门的同事，在可再生能源应用方面取得了显著的进步。我们位于芬兰Mutkalampi的风电场不仅让我们离在一年内实现欧洲100%可再生供电的目标又近了一步，也符合我们在2030年前在所有酿酒厂和物流站点实现范围1和范围2净零排放的全球目标。我们很高兴能够签署这份虚拟购电协议。同时，我们将继续推进我们的净零排放旅程。”

Nobian能源总监Johan Hospers表示，“获得Mutkalampi风电场的可再生电力对我们提高可持续性而言至关重要，并赋能我们实现Nobian“共谋绿色发展”（Grow Greener Together）战略下的可再生能源目标。Nobian与风电联盟合作伙伴致力于落地更多可再生风电场的长期承诺，为我们走向更绿色的未来、为企业参与打造可持续能源体系树立了出色的典范。”

飞利浦可持续发展全球负责人Robert Metzke表示，“气候变化对全球社会和健康系统造成了威胁。这一可再生电力合作伙伴关系为企业可持续发展树立了新标杆，并合力增加了欧洲的绿色能源供应。随着Mutkalampi风电场投产，我们将为未来10年内我们全球业务的运营保障可再生电力供应。这一采购协议的签署是我们实现2025气候目标路上的一个重要的里程碑。”

这座新的风电场由全球领先的独立可再生能源开发商Neoen开发、所有并运营。