根据TechInsights发布的最新研究报告，2023年第一季度，联想-摩托罗拉智能手机出货量同比下降7%。虽然全球智能手机市场和其他主要的中国OEM厂商出现了两位数的下滑，但联想-摩托罗拉的表现却以个位数的下滑表现出色。

联想-摩托罗拉只有北美市场下滑，其他市场持平或增长。美洲继续占据该厂商的主要份额，但亚太和西欧拥有很大的潜力，并在2023年Q1同比增长达到了两位数。这表明欧洲和亚洲将成为该厂商的下一个增长引擎。

巴西仍然是摩托罗拉最大的市场，其次是美国。

尽管大众市场机型仍是摩托罗拉的主要收入来源，但该公司计划在2023年将重点放在高端设备上。我们已经看到了ThinkPhone，它将在2023年Q2更新并推出Edge 40、Edge+等。预计摩托罗拉将很快推出一系列折叠屏设备。

联想集团已确认剥离游戏智能手机业务，未来将专注于摩托罗拉品牌的智能手机。

此外，该厂商在研究和技术创新方面投入了大量资金，在MWC ‘ 23期间展示了卷轴屏的概念，并推出了受ThinkPad启发的摩托罗拉ThinkPhone，瞄准企业市场。

从技术创新到金融，从产品发布到开拓合适的市场，联想-摩托罗拉一直保持着强大的实力。