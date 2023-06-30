近日，上海世界移动通信大会（简称 “MWC上海”）在上海新国际博览中心举行。展会期间，中兴通讯正式发布业界首款车路协同路侧通信与计算融合设备Y2002产品，创新地把RSU和路侧边缘计算两个设备合体，将C-V2X的通信和计算融合，重新定义RSU的内涵。

智慧交通体系中，传统RSU负责路侧设备通信，承担路与车、路与云间通信和数据交互，路侧边缘计算负责感知计算和感知融合，实时感知交通态势，两个独立的设备共担了智能交通系统重要角色。随着车路协同应用的深入，路侧不仅局限于给车辆提供道路感知信息，还要为车辆驾驶提供决策和控制服务，通信中要有计算，计算中要有通信。

中兴通讯把5G RSU Y2001设备的机身内置强大AI芯片，算力、算法、通信集于一身，演变为路侧通算一体设备Y2002。Y2002结构件完全继承Y2001，支持全网频段Uu和PC5通讯，100Tops强大的AI算力，最大接入16路视频+8路毫米波雷达+2路激光雷达，功耗低于50W。同时，Y2002基于自研智能网联通算一体系统架构，能够在算力、算法、数据、场景多维度赋能给各类智能交通应用。

中兴通讯在全球已发布了多款车载模组、OBU和RSU产品，以及V2X云控平台，旨在为客户提供端到端的全套解决方案，共同打造车路协同生态圈，目前已参与了无锡、长沙、深圳、南京、苏州、雄安等多个先导区和双智试点城市的建设。未来，中兴通讯将协同产业合作伙伴，凭借自身在ICT领域的优势积累，使能自动驾驶和智慧交通管理，并持续探索商业模式和场景创新，全面推动中国智慧交通与智能网联汽车的融合发展。