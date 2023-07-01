让汽车飞起来，为未来智慧出行插上新翅膀，这一设想已经越来越近。广汽飞行汽车GOVE在本次科技日首发亮相。广汽飞行汽车GOVE利用分离式机体构型，飞行舱和底盘可自由分离或组合，在动态一体中达到飞行和地面行驶、飞机和汽车两大场景和属性的最优利用。

以场景化思维进行技术布局，广汽拆解出地面行驶、空中飞行和空地对接三大场景。在地面场景中，广汽搭载ADiGO PILOT自动驾驶系统，使底盘成为全自动的移动起降站点，飞行汽车既能即飞即降，也能全向移动，并具有共享属性，让飞行舱自由配对、随时补能。空中场景上，广汽采用90%的轻量化复合材料，搭载三余度飞控系统和多目识别技术，实现汽车飞得更高更稳。同时，瞄准航空领域的更高标准，广汽运用领先的新能源三电系统，让飞行更绿色更强劲。空地对接上，航空航天级别的高精度对接技术的应用，使飞行舱在降落时能被底盘提前瞄准、精准对接。

在保障飞行安全方面，研发设计上，广汽使用了在航空航天领域广泛应用的MBSE系统工程理念，构建了基于模型系统工程的飞行汽车研发体系，保障了研发到未来量产环节的安全可靠。动力方面，双备份多旋翼动力系统的冗余设计，让飞行舱即使在空中出现单套动力单元异常，也能够从容地完成既定的飞行任务。