广汽集团旗下研发枢纽——广汽研究院，和自主品牌“双子星”——广汽传祺、广汽埃安，以自主领域全面开花之势，发布了搭载氢电混合系统的整车、全球首款乘用车氨发动机，以及N合一集成电驱系统。

广汽研究院坚持聚焦REEV（增程式混合动力）、PHEV（插电式混合动力）、HEV（混合动力）等XEV技术路线和氢、氨等多种灵活燃料发动机技术的研发。去年广汽科技日发布的钜浪-氢混动系统，经过一年的研发及验证，成功搭载在旗舰车型广汽传祺智电新能源E9上。这是广汽在零碳排放领域的重大技术进展，是中国汽车产业在“双碳”战略中的又一突破；也是国内第一款搭载氢混系统的整车，是零碳排放与高效节能完美融合的新品类。

广汽自主研发的全球首款乘用车氨发动机，以液态氨作为燃料，通过精确控制液态氨燃料供给相变过程，使得发动机运转平顺稳定，并利用超高能点火技术实现了缸内氨燃料的可靠点火，功率达到120kW，减碳率提升到90%。

氢混版E9搭载了广汽自主研发的2.0L氢发动机+GMC 2.0机电耦合系统大扭矩版。在保留传祺智电新能源E9多模驱动混动系统的基础上，广汽研究院针对氢燃料开发了专用燃烧系统，采用中高压缸内氢直喷、专用高效进气管理系统、高压缩比及爆震抑制技术，搭载传祺智电新能源E9实测百公里氢耗低于1.4kg，整车续航近600公里。氢混版E9不仅代表着广汽在“双碳”战略上的技术飞跃，也是新能源汽车行业走向绿色可持续发展道路上极具竞争力的解决方案。