丽笙酒店集团委托荷兰 PowerGo 为 300 家欧洲酒店配备充电基础设施。此次推出是丽笙“绿色出行思维”计划的一部分，并且已经在进行中。PowerGo 正在奥斯陆的 Radisson Blu Scandinavia 酒店安装首批八个充电站，预计工程将于 7 月中旬完成。酒店的客人和访客可以使用充电器。

有关充电技术的详细信息尚未披露，PowerGo 或 Radisson 也没有指定哪个酒店从电动汽车充电中受益。相反，“对于每个地点，我们都会确定交流充电器、快速充电器或两者的组合是否最合适，以便我们能够满足每个特定酒店充电基础设施的需求，”PowerGo 首席技术官 Ivo van Dam 说道。

PowerGo 充当充电点运营商 (CPO)，使用合作伙伴 Spirii 的 EV 平台管理和运营充电基础设施，丽笙酒店无需支付安装费用。范达姆补充道：“我们为每位酒店业主提供有利的财务模式。”他还提到清洁和可再生能源是竞争对手的一个重要因素。

“超过 70% 的客户表示他们希望选择可持续的旅行方式，”丽笙酒店集团可持续发展、安全和企业传播全球高级副总裁 Inge Huijbrechts 表示。“与 PowerGo 的合作将帮助我们超越目前在酒店安装的 700 多个电动汽车充电桩，实现到 2025 年为欧洲及其他地区所有符合条件的酒店配备电动汽车充电设施的目标。”

Radisson还与Allego合作开发充电基础设施。Allego 将为欧洲 220 多家丽笙酒店提供并运营交流和直流充电解决方案。2022 年 10 月，丽笙酒店表示，其在欧洲、中东和非洲的 141 个地点启用了 510 多个充电站，双方的合作已超出了非洲大陆。在印度，该集团的100多家酒店将与技术合作伙伴Sunfuel合作配备充电站。

至于 PowerGo 站，这些将成为 CPO 正在推出的广泛网络的一部分，并在应用程序上提供。据报道，他们计划与 Spirii 一起在未来两年内在至少 7 个指定国家安装 15,000 个充电站。