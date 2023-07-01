丰田推出了第二代轿跑车型 SUV 车型 C-HR。除了三种全混合动力版本外，该车现在首次作为插电式混合动力版本提供。新车型采用丰田第五代混合动力系统，动力更强劲，关键部件经过广泛重新设计，以减小尺寸和重量。插电式混合动力车的系统功率为 223 马力，全电动续航里程为 66 公里。

该 PHEV 具有与丰田于 2022 年 11 月在第五代普锐斯中推出的相同传动系统。这家日本公司将一台 111 kW 2.0 升汽油发动机和“前轴上的 120 kW/160 hp 变速驱动桥电动机”结合在一起——这就是丰田对前轮驱动系统的描述，其中所有部件都安装在一个外壳中（电动电机、行星齿轮箱和差速器）。

丰田表示，CH-R 插电式混合动力车还应该提供类似“单踏板”的驾驶体验。恢复可以设置为三个级别，这将使在城市交通中驾驶更加容易。丰田解释说，当车辆遵循导航系统的路线时，系统会自动调整驾驶模式以优化能源效率，并识别最佳充电机会。该公司的新地理围栏功能允许化石燃料电动汽车在进入环境区域时自动切换到电动模式。

除了配备 2.0 升汽油发动机的 PHEV 之外，还有 1.8 升和 2.0 升排量的全混合动力车型。2.0升混合动力车还可以选择在后轴上安装一个额外的电动机，从而形成称为AWD-i的全轮驱动系统。

对于第二代的设计，丰田采用了2022年底推出的CH-R Prologue研究的外观。标准车型长4.36米，宽1.83米，高1.57米。CH-R插电式混合动力车的百公里加速时间为7.3秒，丰田给出的最高时速为180公里/小时。第二代丰田 C-HR 及其电池在土耳其萨卡里亚制造。