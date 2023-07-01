充电基础设施子公司 Electrify America 宣布将把 NACS 连接集成到其位于美国和加拿大的快速充电站中。这可能还不是全部。从 2025 年起，特斯拉的北美充电标准（或 NACS）连接器将与 CCS 连接器一起在所有新建和现有充电站提供。大众公司这样做是为了“同时支持汽车制造商添加 NACS 充电端口”，因为几家汽车制造商最近几周宣布，他们未来将为其电动汽车提供Tesla充电技术。

Electrify America 总裁兼首席执行官罗伯特·巴罗萨 (Robert Barrosa) 表示：“自成立以来，我们一直专注于建设包容性、开放的超快速充电网络，以促进电动汽车的普及。” “我们期待继续支持全行业标准，以提高车辆互操作性并简化公共充电。”

这还不是全部。据称，母公司大众也在与特斯拉洽谈，可能会在美国为其电动汽车提供特斯拉的充电设计。大众汽车告诉路透社：“大众汽车集团及其品牌目前正在评估为其北美客户实施特斯拉北美充电标准（NACS）。”

尽管大众汽车仍在权衡避免失去美国客户的选择，但 Polestar 证实了这一举措。沃尔沃子公司将为所有新车“默认配备 NACS 充电端口”。此外，该汽车制造商将从 2024 年中期开始发布 NACS 适配器，以允许其驾驶员访问特斯拉的超级充电网络。该汽车制造商表示：“未来配备 NACS 的 Polestar 车辆将配备 CCS 适配器，以保持与北美现有 CCS 公共快速充电基础设施的兼容性。”

此举并不令人意外，因为母公司沃尔沃宣布从 2025 年起也将为其汽车提供配备 NACS 插头的汽车。汽车制造商福特、通用汽车和Rivian最近也达成了类似的协议。

Polestar 首席执行官托马斯·英根拉特 (Thomas Ingenlath) 表示：“我们向特斯拉为加速电动汽车的采用和普及所做的开创性工作致敬，很高兴看到超级充电网络以这种方式投入使用。”