瑞典电动船制造商 X Shore 和博世子公司博世工程公司正在共同努力优化 X Shore 1 的电力驱动性能和效率。对于博世来说，这标志着“休闲船领域电气化之旅”的开始。此次合作的主要目的是“增强和开发 X Shore 1 的电力驱动系统”。据说该船由于其轻量化设计而变得更加强大，并且由于设计和软件设置而变得更加高效。通过使用节省空间的设计，据说后者可以轻松集成到现有系统中。通过消除维护工作，可以节省时间和金钱。

为此，这家工程服务提供商正在利用来自乘用车和商用车领域以及其他商业应用的成熟技术，为新款 X Shore 1 贡献其在电力驱动系统方面的专业知识。目前的 X Shore 1 型号已经配备了博世最大的休闲划船电机以及博世逆变器。该变速箱由博世力士乐开发和制造。

X Shore 1 于2022 年 9 月推出。这艘六米半长的船由 125 千瓦的发动机提供动力，最高速度为 30 节（56 公里/小时）。它还配备了一个 63 kWh 电池。与 X Shore 的合作是试点项目的一部分。这也标志着博世进军休闲划船领域电气化之旅的开始。

博世工程总裁 Johannes-Jörg Rüger 表示：“在博世，我们大力投资可持续技术，并在可持续发展成为社会议程的首要议题之前就开始追求可持续发展。” “在可持续交通方面，我们将继续加强我们的电动驾驶解决方案组合。”