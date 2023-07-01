德国汽车供应商采埃孚在基于保时捷 Taycan 的概念车中展示了其最新的电动汽车技术。EVBeat 搭载采埃孚最新的 800 伏电力驱动器 EVSys800 和专有的中央热管理系统。采埃孚表示，其设计新系统的目的是“在实际操作中实现最大的紧凑性、较轻的重量和最高的效率”。市场推出时间定于 2026 年。

事实上，传动系统的重量仅为 74 公斤。这使得 EVSys800 传动系统比采埃孚最新的 800 伏量产传动系统轻约 40 公斤，有助于减轻概念车的整体重量。整体而言，EVSys800 是专为乘用车设计的模块化系统，由碳化硅电力电子单元、电动机和减速齿轮组成。

该电机的连续功率输出为 206 kW，峰值功率输出为 275 kW，扭矩密度为每公斤重量 70 牛顿米。这一性能使概念车能够在后轴提供 5,200 牛顿米的最大扭矩。

采埃孚通过电机中的新冷却概念和创新绕组技术实现了这些进步。采埃孚表示，在尺寸方面，由于采用紧凑型减速箱和获得专利的“编织绕组”，该驱动器的宽度节省了 50 毫米。这还可以减少 10% 的安装空间，采埃孚补充说，仅卷绕头就比传统方法小了 50%。铜棒的直接油冷却优化了热管理。

采埃孚还“从根本上重新设计”了电动传动系统的逆变器，从而改进了电磁兼容性、电源模块和电容器，再次减小了尺寸和重量并提高了可持续性。此外，集成同轴减速齿轮通过两个行星齿轮组传输驱动力来增强性能。

EVbeat 概念车中名为 TherMaS 的中央热管理系统是采埃孚为电动汽车设计的首个此类系统，也是新驱动系统的核心。它利用集中单元和软件来控制推进系统、电池和乘客室的热过程。采埃孚表示，与传统的冷却和加热系统相比，其设计显着减少了空间需求和重量。系统中包含基于丙烷的 800 伏热泵可降低能耗。

具体来说，TherMaS 由三个“指定回路”组成，其核心是一个小型密封制冷剂回路。丙烷用作制冷剂，而两个包含抗冻水的独立冷却剂回路可调节电机以及电源和充电电子设备的温度。该软件根据需求调整冷却性能，并使电机能够输出更高的连续功率。